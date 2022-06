Criterium du Dauphiné | 29-jarige Verona pakt eerste profzege, Roglic neemt leiding over klassement

Roglic was de sterkste uit de groep der favorieten. De Sloveen wist met een vinnige aanval weg te rijden bij zijn concurrenten. In een poging achter de Jumob-Visma renner aan te gaan spatte de groep der favorieten uiteen. Het was uitgerekend Vingegaard die de sterkste bleek te zijn na Primoz Roglic. De Deen kwam als derde over de streep.

Primoz Roglic staat op dit moment aan de leiding in het algemeen klassement. Vingegaard volgt op 44 seconden en Ben O'Connor staat voorlopig derde.

Etappe 8

Morgen staat de laatste etappe van het Criterium du Dauphine op de planning. Een korte rit van slechts 138 kilometer met vier gecategoriseerde beklimmingen. De slotklim van de dag, Plateau de Solaison, is van buitencategorie. Jumbo-Visma maakt inmiddels een zeer grote kans op een één-tweetje op het podium, maar als iemand morgen een slechte dag heeft kan al het gedane werk van afgelopen week als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Waar kijk je?

Kijk morgen live naar de achtste etappe van het Criterium du Dauphine live op Eurosport 1 en zonder onderbrekingen op discovery+. Vanaf 15.10 is de laatste etappe te volgen.

