Van tevoren werd deze etappe al gezien als een uitgelezen kans voor vluchters. Niet zo gek dus dat er al vroeg in de etappe een Frans getinte kopgroep werd. In deze groep ook een paar mooie namen: Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Warren Barguil (Arkea Samsic), Andrea Biagoli (Quick Step-Alpha Vinyl), Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroen), Valentin Ferron (Total Energies), Victor Lafay (Cofidis) en Pierre Rolland (B&b Hotels).

Voor Rolland stond de vlucht aanvankelijk in het teken, maar hoe dichter de groep de finish naderde, hoe grote ook zijn kansen op een mooie zege. Datzelfde gold echter ook voor de andere renners in de groep.

RAKE KLAPPEN

Achter de vlucht hielden de klassementsmannen het kruid vandaag droog. Die memo had de Colombiaanse sprinter Juan Sebastián Molano even niet meegekregen. De explosieve Trek-renner kon zijn emoties niet bedwingen en sloeg tot twee keer toe in het gezicht van Hugo Page.

Mag Molano na het zien van deze beelden zijn koffers pakken?

LOKALE JONGEN DOET HET!

Nadat Armirail al op een eerdere col de rol koest lossen, werd een paar kilometers voor de finish duidelijk dat de koplopers onderling gingen uitmaken wie er met de bloemen vandoor zou gaan vandaag. Op papier was de enige niet-Fransman Bagioli de snelste man, maar hij liet zich onder de vod van de laatste kilometer verrassen door een uitval door Ferron, een jongen uit de streek. Omdat geen van achterblijvers zijn kansen wilde opofferen om de jongeling terug te halen, viel het stil.

De overwinning van Valentin Ferron is al de tweede deze Critérium du Dauphiné voor Total Energies, nadat Alexis Vuillermoz in de tweede rit al de beste was. Een ongekende luxe voor de kleine Franse ploeg, die in 2013 haar laatste overwinning in de Dauphiné had geboekt.

VAN AERT

Een halve minuut achter de kopgroep kwam ook het peloton over de streep. Wout van Aert liet het in de laatste meters lopen, waardoor de mogelijk later gedeklasseerde Molano de sprint van de grote groep won, voor Edvald Boasson Hagen en Dylan Groenewegen.

In de verschillende klassementen verandert weinig. Van Aert behoudt de leiderstrui en voert ook het puntenklassement aan. Rolland heeft dankzij een goede dag de bergtrui stevig om de schouders.

