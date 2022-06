De grootste vraag van de dag was wederom of Dylan Groenewegen de laatste klim van de dag wist te overleven. Het ging hoogstwaarschijnlijk een sprint worden vanuit een grote groep, de vraag was alleen hoe groot die groep nog ging zijn. Maar ook vandaag was het niet aan Groenewegen besteed. De Amsterdammer moest het peloton laten gaan en ondanks een grote inspanning van zijn ploeg BikeExchange-Jayco was de kans verkeken om zich terug aan te sluiten. Jumbo-Visma en Trek-Segafredo maakte vervolgens werk van het terughalen van de kopgroep, maar de vijf renners uit de vlucht van de dag hadden hun inspanning perfect ingedeeld.

Sprinten voor de zege

Wout van Aert was simpelweg de snelste en de sterkste in de sprint uit het peloton en kwam ook in deze groep als eerste over de streep, maar slechts vijf seconden voor hem waren het de vluchters die het mochten gaan uitmaken voor de winst. Olivier le Gac van Groupama-FDJ ging de sprint aan vanuit de kopgroep maar viel in de laatste meters stil. Alexis Vuillermoz had nog de meeste energie over in de benen en wist nog te versnellen voorbij zijn landsgenoot.

Wisseling van schouders

Vuillermoz neemt daarmee ook de leiderstrui over van Wout van Aert. Het was de vraag hoe lang de Belg de trui kon behouden, maar dat hij hem een dag later al kwijt zou raken had slechts weinig mensen verwacht.

