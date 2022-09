Deze vierde etappe verliep precies zoals Bahrain-Victorious, de ploeg van klassementsleider Jonathan Milan, het vooraf uitgetekend zou hebben. Een kleine vroege vlucht van zes renners, Linus Stari (Team Vorarlberg), Kristjan Hocevar (Adria Mobil), Anze Skok (Ljubljana Gusto Santic), Rainer Kepplinger (Hrinkow Advarics Cycleang), Eugenio Sánchez (Equipo Kern Pharma) en Tobiasz Pawlak (HRE Mazowsze Serce Polski), kreeg al vroeg vrijgeleide om de rest van de dag als een wortel voor de meute uit te rijden.

Ad

Omdat richting het slot van de etappe Bahrain steun kreeg van de andere ploegen met klassementsmannen, liep de voorsprong van het zestal snel terug en konden ze op 14 kilometer van de meet worden gegrepen.

Wielrennen CRO Race | Axel Laurance houdt Jonathan net achter zich in spekgladde sprint 2 UUR GELEDEN

DRAMALJ

Nils Eekhoff zette zich op de klim naar Dramalj op kop van het peloton in dienst van Jonas Vingegaard. Het tempo dat de Nederlander onderhield zorgde ervoor dat een deel van de renners overboord moest en dus ging een uitgedund peloton, met daarin nog wel de uitblinkende Milan, zich opmaken voor een sprint.

De smalle wegen met haakse bochten in de finale zouden op ene droge dag al voor problemen hebben gezorgd, maar nu de regen met bakken uit de hemel viel, was het wachten op ongelukken. In een van de laatste bochten richting finish zorgde een valpartij ervoor dat Milan, die tot dan toe door Matej Mohoric in een zetel naar de finish werd gereden, even uit zijn pedaal glipte en enkele plekken verloor.

De jonge Fransman Axel Laurance profiteerde hier optimaal van. Hij kon in de laatste honderd meter uit het wiel van diezelfde Mohoric komen en de Sloveen passeren. Mohoric probeerde de deur dicht te gooien, maar hinderde daar vooral zijn ploeggenoot Milan mee, die de benen even stil moest houden. De Italiaan kwam op de streep een half wiel te kort om andermaal een Fransman te verrassen.

Omdat Milan onderweg nog eens drie boni-seconden had gesprokkeld, waardoor hij nu 10 tellen speling heeft op Jonas Vingegaard. Mohoric bezet inmiddels de derde plek.

WAAR KIJK JE?

De CRO Race is de hele week live te zien op Eurosport. Kijk je liever zonder reclame? Stream dan via discovery+

Wielrennen Kroonieken | Hoe Stephen Roche de Ierse Underdogs aan een wereldtitel hielp 3 UUR GELEDEN