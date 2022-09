CRO Race | Barbier juicht, maar Milan krijgt zege toegewezen dankzij bewijs op fotofinish

Een kopgroep van zes reed tussen Otocac en Zadar vroeg in de etappe van 163 kilometer weg van het peloton, maar wist al snel dat het vandaag een vogel voor de kat was. De voorsprong van de vroege vluchters werd nooit groter dan twee minuten.

In het peloton was het vooral Bahrain-Victorious, met leider Milan in de ploeg, die het tempo hoog hield. Toch duurt het best een tijd voordat de vluchters werden gegrepen, op slechts 8 kilometer van de meet was het pas voorbij voor de kopgroep.

Ad

CRO Race | Olympisch baankampioen Jonathan Milan sprint indrukwekkend naar eerste profzege op de weg

Ronde van Kroatië CRO Race | Olympisch baankampioen Jonathan Milan sprint indrukwekkend naar eerste profzege op de weg EEN UUR GELEDEN

Gevaarlijke finish

Een voltallig peloton stormde af op de bochtige finish in Zadar. Verkeersobstakels, seingevers en de bijzondere route zorgden ervoor dat de renners meerdere malen ternauwernood overeind bleven aan de kust van Kroatië.

Voor onder anderen Geraint Thomas was de finish te gevaarlijk, de Welshman besloot het peloton te laten gaan om zo geen risico’s te nemen op een mogelijke valpartij. Jonas Vingegaard wist de finale wel te doorstaan.

CRO Race | Renners hebben gewoon pijn aan gezicht tijdens hevige regenbui

Fotofinish

Met Viviani, Moschetti en Albanese waren meerdere rappe mannen aanwezig in de grote groep. Het was Milan die net als gisteren als eerste aanging. Op het einde leek Pierre Barbier er nog over te komen en de Fransman van B&B Hotels stak ook zijn handen in de lucht.

Een fotofinish moest uiteindelijk uitwijzen dat het toch Milan was die, net als gisteren, de etappe wint. De Italiaan bleef logischerwijs ook de leider in de CRO Race, waarin donderdag een finish bergop staat omdat in Primosten een oplopende finishstrook is gevonden.

WAAR KIJK JE?

De CRO Race is de hele week live te zien op Eurosport. Kijk je liever zonder reclame? Stream dan via discovery+

Wielrennen CRO Race | Barbier juicht, maar Milan krijgt zege toegewezen dankzij bewijs op fotofinish EEN UUR GELEDEN