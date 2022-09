De eerste etappe van de CRO Race begint rustig met een kopgroepje van vijf man waaronder de Belg Kenny Molly van Bingoal Pauwels Sauces WB. De vijf krijgen maximaal twee minuten van het peloton, waar we vooral Trek-Segafredo en INEOS Grenadiers op kop zien.

De Amerikaanse formatie doet dat voor zijn kopman Jon Aberasturi. De Spanjaard is vooraf namelijk een van de favorieten voor deze eerste etappe met zijn klimmersbenen én sterke eindschot.

Ad

Weer slaat om

Wereldkampioenschappen WK wielrennen | “Ik zit fout en had het anders moeten aanpakken” - Eerste reactie Van der Poel 6 UUR GELEDEN

Op zo’n zestig kilometer van de streep slaat het weer in Kroatië volledig om. Het begint zelfs zo hard te regenen dat sommige renners hun gezicht moeten beschermen tegen het water.

Flinke heuvel

Nadat de koplopers zijn gerekend rijden de renners op de natte wegen richting de Ludbreski Vinogradi, die onderdeel is van de plaatselijke omloop die twee keer wordt aangedaan.

De eerste passage van de klim, van 3,2 kilometer lang en een gemiddelde stijging van 3,9 procent, zorgt voor een eerste schifting in het peloton. Vroeg tijdens de tweede passage moeten de echte sprinters met daarbij Elia Viviani en Matteo Moschetti de grote groep laten gaan.

Vingegaard alert

Op het einde van de laatste klim is het een groepje met daarbij Tourwinnaar Vingegaard die zich even losmaakt van het peloton, maar er wordt te veel getwijfeld en alles komt weer bij elkaar.

Matej Mohoric springt dan weg in de laatste kilometers, maar het is zijn eigen teamgenoot Jonathan Milan die als eerst de sprint inzet. De Italiaan, die vorig jaar nog Olympisch kampioen werd op de baan in Tokio, nam een risico door Mohoric zelf in te rekenen.

Zijn ploeg zal er echter vrede mee hebben, want Milan sprint iedereen uit het wiel en mag voor het eerst in zijn profcarrière zijn handen in de lucht steken.

Waar kijk je?

De CRO Race is de hele week live te zien op Eurosport. Kijk je liever zonder reclame? Stream dan via discovery+

Wereldkampioenschappen Kop over Kop over het WK | Traksel hekelt vingertje Evenepoel - “Niet passend" 7 UUR GELEDEN