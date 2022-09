De CRO Race is een zesdaagse etappekoers op 2.1 niveau. Het deelnemersveld is echter sterk. Dat komt doordat de wedstrijd een perfecte voorbereiding kan vormen voor de Ronde van Lombardije, waar ook Vingegaard zijn pijlen op heeft gericht.

De laatste etappe van de CRO Race wordt op zondag 2 oktober verreden, waarna zes dagen later de laatste echte klassieker van het jaar op het programma staat in Italië. Aangezien Vingegaard sinds eind juli geen serieuze koers meer gereden heeft, is deze voorbereiding meer dan welkom.

Het is afwachten hoe het met de vorm van Vingegaard gesteld is, maar op papier maakt hij goede kans op de eindzege. De eerste vier etappes zullen voor de klassementsmannen weinig interessant zijn. Het gaat hier namelijk vooral om vlakke etappes voor de sprinters op heuvelritten.

Zwaar laatste stuk

Op de voorlaatste dag staat echter een loodzware bergetappe op het programma en de kans is groot dat de renner die hier toeslaat met de eindzege aan de haal gaat. De wedstrijd wordt afgesloten met een tijdrit, een onderdeel waar Vingegaard inmiddels ook tot de beteren van het peloton gerekend kan worden.

De concurrentie zal voor Vingegaard komen in de vorm van Geraint Thomas, Chris Hamilton, Matej Mohoric en Santiago Buitrago. Ondersteund door Koen Bouwman, die in de Giro dit jaar grote indruk maakte, zal Vingegaard zichzelf echter favoriet achten. Er is echter natuurlijk een kans dat de lange pauze ervoor heeft gezorgd dat Vingegaard nog niet de inhoud heeft om mee te doen voor de overwinning. Wellicht mag Koen Bouwman in dat geval wel voor eigen kansen rijden.

Vingegaard is bovendien niet de enige Jumbo-Visma die terug van weggeweest is. Ook Milan Vader zal weer op de fiets zitten , nadat hij lange tijd moest herstellen van een zeer zware valpartij.

Waar kijk je?

De CRO Race is van dinsdag 27 september tot en met zondag 2 oktober elke dag live te zien op Eurosport met commentaar van Jan Hermsen en Bobbie Traksel.

