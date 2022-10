Klassementsleider Jonathan Milan werd al vroeg in de wedstrijd gelost. Voor de Italiaanse olympisch kampioen ploegentijdrit was de heuvelachtige vijfde etappe te zwaar. Voor Vingegaard die op tien seconden van Milan stond in het klassement kon het eigenlijk niet beter.

Zware koers

De concurrentie maakte het hem niet makkelijk een groepje van Santiago Buitrage, Omar Fraile en Chris Hamilton reed een paar kilometer gevaarlijk voor de kleine groep favorieten uit. Ook een aanval van Pierre Rolland op drie kilometer van de finish leek gevaarlijk. Pas 150 meter voor de finish werd hij teruggepakt.

De laatste meter van de etappe waren zwaar. In de Istrische plaats Labin lag de streep na 200 meter kasseitjes die heuvelop lagen. Vingegaard pakte Rolland terug en leek eenvoudig op weg naar een nieuwe zege. Hij had alleen niet gerekend op de jonge Brit Onley, die gevaarlijk dicht in de buurt bleef. Hij kwam alleen een meter te kort om zijn eerste overwinning in zijn nog jonge carrière te vieren.

Klassement

Vingegaard pakte door zijn overwinning tien bonificatieseconden en heeft nu een voorsprong van acht seconden op Matej Mohoric die de laatste drie etappes als derde eindigde.

