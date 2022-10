Cro Race | Viviani sprint naar ritzege, Mohoric benut bonificatieseconden voor eindwinst

Dat het spannend ging worden voor de eindzege was van tevoren al duidelijk. Jonas Vingegaard had slechts acht seconden voorsprong op Onley en Mohoric. Het was vooral de Sloveen die een gevaar leek voor de eindzege. Na drie kilometer in de laatste etappe was er namelijk al een tussensprint waar er bonificatieseconden uitgedeeld werden. Ook op de streep lagen er nog seconden voor het oprapen.

Scenario

Het lukte Mohoric om als eerste de tussensprint te passeren waardoor hij op slechts vijf seconden van Vingegaard kwam te staan. Dit betekende dat hij de rit moest winnen of tweede moest worden terwijl Vingegaard buiten de top drie van de dag moest finishen om de eindzege naar zich toe te trekken. Een reëel scenario omdat de rit van hoogstwaarschijnlijk ging eindigen in een massaspurt en Mohoric alles behalve langzaam is.

De kopgroep werd dus door Bahrain - Victorious gecontroleerd en in de finale was het Ineos die het tempo bepaalde voor Elia Viviani. De Italiaan van de Ineos-Grenadiers is op papier één van de snelsten van het peloton. Jonathan Milan werkte vandaag voor zijn kopman Mohoric en liet zijn eigen sprintkansen links liggen.

Mohoric

Uiteindelijk was het Viviani die relatief simpel naar de dagzege sprintte. Mohoric koos het juiste wiel om te volgen en in het zog van de Italiaan kwam hij als tweede over de finish. Omdat Jonas Vingegaard aan de staart van de groep over de streep kwam, en dus buiten de top drie, is het Mohoric die met de bonificatieseconden de eindzege van de Cro Race op zijn naam schrijft.

