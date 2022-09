Pas 21 jaar is Jonathan Milan en zijn jeugdige enthousiasme kwam in de eerste etappe meteen naar boven. Ploeggenoot Matej Mohoric was er in de slotfase vandoor gegaan en dan is het in principe een no-go om achter je makker aan te rijden.

Milan voelde echter dat hij de sterkste was van iedereen en kon zich niet inhouden. Hij begon aan een lange sprint en nam zo behoorlijk veel risico. Het bleek echter een terechte actie, want Milan was inderdaad de beste die dag. Hij won de sprint en een dag later was de Italiaan opnieuw de snelste, al was het met minimaal verschil. In twee dagen stond de teller in plaats van nul profzege's op twee overwinningen.

Dat deze relatief onbekende renner twee etappes won, was al een grote verrassing. Daar bleef het echter niet bij. De boomlange renner kon vandaag in een zeer lastige finale gewoon mee met de beste renners bergop en gaf uiteindelijk maar een handvol seconden toe op Tourwinnaar Jonas Vingegaard. Daarom wordt het echt tijd om meer over deze Jonathan Milan te weten te komen.

De olympisch kampioen

Jonathan Milan werd op 1 oktober 2000 geboren in Tolmezzo, een kleine Italiaanse stad ten noordoosten van Venetië. Al snel bleek Milan over een behoorlijk imposante fysieke verschijning te beschikken. Uiteindelijk bleef de teller steken op een lengte van 1,94 meter en 84 kilogram.

Milan bleek fietsen leuk te vinden en voor een krachtmens als hij is de stap naar het baanwielrennen snel gezet. Toch was er ook meteen interesse voor het fietsen op de weg. In 2021 tekende hij een contract bij Bahrain-Victorious en was toen reeds Italiaans kampioen tijdrijden op de weg onder de 23.

De toen pas 20 jaar oude Milan had op dat moment echter al veel grotere staat van dienst dan die ene tijdrittitel. Op de Olympische Spelen in Tokyo pakte Milan goud op de ploegenachtervolging samen met Filippo Ganna, Simone Consonni en Francesco Lamon. Op ditzelfde onderdeel werd hij dat jaar wereldkampioen en als eenling veroverde Milan de Europese titel op de individuele achtervolging.

Grote potentie

In theorie heeft Jonathan Milan alles in huis om een goede klassiekerrenner te worden. Hij beschikt over een uitstekende sprint, is beresterk en heeft inmiddels bewezen ook over het nodige uithoudingsvermogen bergop te beschikken.

In 2021 en 2022 liet zijn ploeg Bahrain-Victorious Milan al even ruiken aan de klassiekers, maar helaas zonder succes. Hij slaagde er niet in om Parijs-Roubaix uit te rijden en in Milaan-Sanremo eindigde hij als 115e.

In Kroatië bewijst Milan nu echter dat dit slechts opstartproblemen waren en dat hij wel degelijk over gigantisch veel potentie beschikt. Weinig mensen zullen hebben verwacht dat de Italiaan bergop nog zo lang mee zou kunnen met een pure klimmer als Jonas VIngegaard en Milan viel zelfs een aantal keer aan.

Als Milan zich verder blijft ontwikkelen, kan hij zich wel eens bij het specifieke groepje renners voegen dat ontzettend explosief is en sprints kan winnen, zonder dat ze op elke heuvel gelost worden door pure klimmers. We zien al jarenlang dat dit voor renners als Van Aert, Van der Poel, Alaphilippe, Stuyven en Pidcock een gouden formule is. Uiteraard zit Milan nog lang niet op het niveau van deze grootheden, maar er zit nog genoeg groei in de pas 21 jarige renner.

