Groenewegen gaat nog altijd op voor revanche sinds hij betrokken was bij de verschrikkelijke valpartij van Fabio Jakobsen en voor negen maanden werd geschorst. En omdat Jumbo-Visma minder en minder ambities had om te sprinten, was het misschien wel goed om zijn heil elders te zoeken.

Zo gezegd, zo gedaan. BikeEexchange hapte toe. “Het is een nieuw hoofdstuk in mijn wielerleven, met allemaal nieuwe rijders om mij heen. Het was mooi om in de eerste koers, de Saudi Tour, gelijk te winnen”, aldus de 28-jarige Groenewegen.

Wielrennen Wielrennen | Alexey Lutsenko deelt beelden van val door windvlaag EEN UUR GELEDEN

Merlier

Sinds zijn twee overwinningen in de Saudi Tour kon Groenewegen zijn handen niet meer in de lucht steken, maar een tweede plaats in Brugge-De Panne toont aan dat hij nog altijd een factor is om rekening mee te houden. Tim Merlier bleef hem een banddikte voor, wat Groenewegen niet eens ontevreden stemde.

“Ik hoefde in de Saudi Tour amper zelf te sprinten omdat de lead-out zo onwijs goed was, maar we kunnen onze sprinttrein nog wel beter afstemmen. Ik wil zoveel mogelijk winnen. Voor mezelf, voor het team. Daar werken we heel hard aan.”

Champs-Élysées

Groenewegen weet wat het is om Touretappes te winnen en heeft er ook voor komende zomer alweer eentje omcirkeld: die met aankomst op de Champs-Élysées. “Dat is de sprint van het jaar. Beschouw het als het WK voor sprinters. Daar wil ik graag weer winnen.”

Als dit Groenewegen lukt, krikt hij de teller naar minimaal vijf individuele etappe-zeges in de Tour de France.

