Nys – inderdaad de zoon van Sven – maakte twee weken terug veel indruk in Trentino door het uiterste uit zijn benen te persen en als eerste over de streep te bollen. Hij was misschien wel tegen alle verwachtingen in de Europese kampioenstrui rijker. Zijn status wordt er op die manier niet minder op.

“De Europese titel heeft bij mij veel druk weggenomen. Ik kan hier relaxed aanvatten en ben zelfverzekerd over mijn vorm. Ik ben er klaar voor. Volgende week start ik weer in het veld, met evenveel plezier als hier, het is de laatste weken erg leuk”, aldus Nys tegenover onze verslaggever.

Vraagtekens rond concurrenten

Cycling WCH Championnats du Monde WK wielrennen | Nys hoopt na EK-winst nu ook op veroveren van wereldtitel 5 UUR GELEDEN

Op papier is het parcours van de wegrace in Leuven nog iets beter op het lijf van Nys geschreven. “De inspanningen zijn iets korter en explosiever. Dan moet mij nog iets beter liggen dan Italië, maar ik ben allang blij als mijn benen net zo goed zijn als toen. Als ik mijn koers kan rijden, zie ik mezelf ver komen.”

Omdat Nys vooral aan veldrijden doet, vindt hij het oprecht moeilijk om te zeggen wie tijdens de wegrace zijn grote concurrenten zijn. “Ik laat mij begeleiden door de vaste jongens en natuurlijk heb ik een groot deel van de rivalen meegemaakt tijdens de EK.”

“Het wordt een beetje afwachten, maar het is een eerlijk parcours. De besten komen bovendrijven en hoeveel tactiek er ook speelt… als je mee bent, ben je mee en koers je om de wereldtitel.”

Wereldkampioenschappen WK wielrennen | Van Aert gaat in best mogelijke vorm voor hoofdprijs 3 UUR GELEDEN