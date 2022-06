Filippo Ganna kwam relatief vroeg aan bod en zette een tijd neer die voor bijna het hele deelnemersveld ver buiten de mogelijkheden lag. Ganna kwam in een tijd van 35'32 over de streep. De enige die in eerste instantie in de buurt kwam was ploeggenoot Ethan Hayter. De Brit eindigde op 17 seconden van de wereldkampioen.

Jonas Vingegaard deed ondertussen goede zaken. De Deen verloor weliswaar meer dan een minuut op Ganna, maar bleef zijn concurrenten voor het klassement voor. Toen de Deen binnenkwam, moesten twee grote kanshebbers nog wel aan de start verschijnen.

Roglic en Van Aert

Primoz Roglic en Wout van Aert stonden hoog in het klassement en begonnen dus laat aan de tijdrit. De twee renners van Jumbo-Visma waren de enige twee renners die Ganna nog van de overwinning konden houden, maar bij het eerste tussenpunt was duidelijk dat Roglic ook kansloos was tegen de Italiaanse krachtpatser. De Sloveen kwam uiteindelijk op 41 seconden van Ganna binnen en deed voor het klassement prima zaken.

Ondertussen verloor een andere kanshebber veel tijd. Brandon McNulty had mechanische pech en stond tot zijn grote frustratie lange tijd langs de weg.

De enige overgebleven optie was Wout van Aert in zijn gele leiderstrui. Alle camera's gingen richting de Belg, die als een raket vertrokken was. Bij het eerste tussenpunt was van Aert 11 seconden sneller dan Ganna en reed hij meer dan 55 kilometer per uur gemiddeld.

In het laatste gedeelte van de tijdrit begon het te regenen en dus had Van Aert last van wat druppels. Het was duidelijk dat het erom ging spannen en uiteindelijk bleek Van Aert twee seconden tekort te komen voor de overwinning. Filippo Ganna kon dus opgelucht ademhalen en wederom een tijdrit op zijn palmares bijschrijven.

Voor het algemeen klassement betekent dit dat de voorsprong van Van Aert op zijn directe belagers weer een stukje groter wordt. De Belg heeft nu 53 seconden voorsprong op Cattaneo en 56 seconden op ploeggenoot Roglic.

