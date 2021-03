Spotify:

Niet alleen over die prachtige solo van Mathieu. Niet enkel over de kracht van Wout van Aert. En zelfs over meer dan de val van Roga. Het gaat over wielrennen op zijn mooist. Over wie nou eigenlijk een betere renner is: MvdP of WvA. Over vallen, opstaan en arrogantie bij Team Jumbo-Visma. En over Milaan – San Remo. Samen met Dylan van Baarle, die zaterdag meedoet en ook nog wel het een en ander kan vertellen over zijn Parijs-Nice. Nagenieten dus, met een duizelingwekkende mooie aflevering van Kop over Kop.

