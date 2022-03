De sprint kende een onrustige aanloop door een valpartij en het bochtige parcours. Geen enkele ploeg kon een goede lead-out geven aan hun topsprinter.

Balsamo had haar ploeggenoten niet nodig en kwam op 200 meter voor de finish al op kop. De vrouwen in haar wiel konden slechts volgen.

Wind

In de Brugge-De Panne Classic is de wind vaak een belangrijke factor. In deze editie viel de invloed van de wind wel mee en het peloton bleef lang bijeen.

Een massale valpartij op vijftien kilometer van de finish zorgde toch voor een scheuring in het peloton. Verschillende rijdsters moesten hun fiets of zichzelf uit de bosjes halen.

