“Ik ben niet in de vorm van mijn leven, maar ben natuurlijk wel goed in orde”, sprak hij na afloop van het eerste directe duel met Mathieu van der Poel in het veld dit seizoen.

“Ik denk wel dat het iets vlotter gaat dan vorige crossseizoenen. Ik hoop dat ik dit vol kan houden, want er komt een drukke week voor mij aan.”

Dendermonde | Van der Poel komt paar procentjes tekort ten opzichte van winnaar Van Aert

Slechte start

In Dendermonde meldde Van Aert zich niet direct aan het front. Toon Aerts nam de kop, gevolgd door Van der Poel. De Belgisch kampioen kwam pas later opzetten.

“Het was een beetje zoeken in het begin. Ik was niet echt goed vertrokken. Tussen de andere jongens verloor ik mijn zicht op het parcours. Hierdoor maakte ik ook wat foutjes in de eerste ronden. Toen dat beter ging, kwam ik automatisch vooraan.”

Tweede aanval

De tweede aanval van Van Aert leverde hem de winst op. Ik probeerde Toon en Mathieu onder druk te zetten. Het lukte in de eerste poging niet om weg te rijden. Gelukkig slaagde ik daar de tweede keer wel in. Dat is leuk natuurlijk.

