“Dit resultaat lag in de lijn der verwachting. In de eerste heft ging het best oké, in het tweede deel kwam ik nog een beetje tekort. Maar dat is logisch”, vertelde Van der Poel na afloop.



“Ik hoop dat ik elke keer een beetje beter word. Ik heb die wedstrijdhardheid nodig. Ik was nu wat sneller buiten adem, dus moest zoeken naar een tempo dat ik een uur kon volhouden tot de finish. Ik ben daarom best tevreden hoe het ging.”

Mooi, maar zwaar

De uiteindelijke nummer twee denkt dat hij op korte termijn meer partij kan geven aan Van Aert. “Het kan snel gaan, zeker als ik een parcours krijg dat mij meer op het lijf is geschreven. Dit was een hele mooie, maar wel gelijk een zware om mee te beginnen.”

