Gianni Moscon

Gianni Moscon maakte deze winterstop de overstap van Team Ineos-Grenadiers naar Astana. In theorie moet dat betekenen dat de Italiaan meer vrijheid krijgt in de klassiekers en dat zou wel eens tot mooie resultaten kunnen leiden. Bij Ineos ligt de focus altijd op de grote rondes, waardoor Moscon veelal in dienst reed van kopmannen als Bernal en Thomas.

Ad

Dat Moscon echter zeer geschikt is voor eendagskoersen, bewees hij vorig jaar tijdens Parijs-Roubaix. Lange tijd leek Moscon op weg naar de eindzege. Hij was in zijn eentje ontsnapt, had een gat van meer dan een minuut en als tijdritspecialist kan hij dat vasthouden als geen ander.

Wielrennen Wielrennen | Amy Pieters ademt zelfstandig, maar is nog altijd niet bij bewustzijn 3 UUR GELEDEN

Op 30 kilometer van de streep sloeg het noodlot echter toe. Eerst moest hij van fiets wisselen vanwege een lekke band en vervolgens schoof hij onderuit in de modder. Moscon verloor een groot deel van de voorsprong en het moraal was weg. Uiteindelijk eindigde hij als vierde.

Dit jaar zal de Italiaan azen op revanche. Misschien lukt het hem wel bij de eerste de beste kans. Moscon staat op de startlijst voor de traditionele opening van het wielerjaar: De Omloop het Nieuwsblad op 26 februari.

Parijs - Roubaix | Het verhaal van Gianni Moscon

Ide Schelling

Ide Schelling groeide in korte tijd uit tot publieksfavoriet bij de Nederlandse wielerliefhebber. De jonge Hagenees draagt het hart op de tong en koerst altijd vol overgave. Dit leidde ertoe dat hij in de Tour de France zelfs vier dagen de bollentrui om de schouders had.

De bollentrui zal dit jaar geen prooi worden voor Schelling. De Nederlander gaat geen grote ronde rijden en focust zich op de klassiekers. Eendagskoersen zijn Schelling op het lijf geschreven en dus diende hij zelf een verzoek in bij zijn ploeg Bora-Hansgrohe om de kans te krijgen zich op het voorjaar te richten.

Net als Moscon is Schelling meteen te bewonderen bij de Omloop het Nieuwsblad. Daarna mag hij in onder andere Kuurne-Brussel-Kuurne, de Strade Bianche, Milaan-San Remo en de Ardenklassiekers zijn opwachting maken.

Schelling heeft in het verleden laten zien dat hij wedstrijden kan winnen. Nu Peter Sagan de ploeg verlaten heeft, is er plotseling een stuk meer ruimte in het voorjaar voor een renner als Schelling. Zeker omdat de andere grote namen van Bora, zoals Kelderman, Buchmann en Hindley zich wel op het rondewerk richten. Kansen genoeg dus voor een succesje van Schelling in 2022.

Joao Almeida

Joao Almeida verraste in 2020 vriend en vijand door er bijna met de eindzege in de Giro d’Italia vandoor te gaan. De Portugees beschikt over een ijzersterke tijdrit en bergop bleek hij bijzonder lastig te kraken. Uiteindelijk werd Almeida vierde, maar de toon was gezet.

Een jaar later mocht hij het opnieuw proberen in de ronde van Italië, maar dit keer werd hij vergezeld door Remco Evenepoel. Het Belgische Deceuninck-Quick-Step greep het eerste zwakke momentje van Almeida aan om het kopmanschap van Almeida overboord te gooien en alle ballen op Evenepoel te spelen.

Evenepoel bleek echter nog lang niet klaar voor een drieweekse ronde. Hij stortte volledig in en reed de Giro niet eens uit. Almeida vocht zich, ondanks een dienende rol voor de worstelende Evenepoel, nog naar de zesde plaats in het eindklassement.

Toeval was de goede prestatie van het jaar ervoor dus niet. In 2022 krijgt hij alle kansen om dit nogmaals te bewijzen en dit keer zijn er geen kapers op de kust. Almeida stapte over naar UAE Team Emirates en zal als absolute kopman naar de Giro gaan. Wellicht zit er in de zomer ook een dienende rol in het vat voor Tadej Pogacar in de Tour de France, maar eerst gaat het om Italië. Nadelig voor Almeida is het beperkt aantal tijdritkilometers dit jaar, maar dat weerhoudt de bookmakers er niet van om hem heel hoog in te schatten. Alleen Richard Carapaz maakt volgens de gokkantoren meer kans op het roze dan Almeida.

Almeida in de roze trui Foto: Getty Images

Fabio Jakobsen

Fabio Jakobsen is een van de meest besproken wielrenners van het afgelopen jaar, nadat hij in 2020 zeer zwaar ten val kwam na een botsing met Dylan Groenewegen. Vorig jaar maakte hij met veel succes zijn rentree in het peloton.

Jakobsen won in de Vuelta drie etappes en pakte het puntenklassement. Dat hadden weinig mensen een jaar eerder zien aankomen, toen er zelfs even voor het leven van de Nederlandse sprinter gevreesd werd. Nu, anderhalf jaar later, staat hij aan de vooravond van zijn debuut in de grootste ronde op aarde.

Quick-Step boekte vorig seizoen gigantische successen in de Tour de France met Mark Cavendish. De Brit won vier ritten en pakten het puntenklassement. Toch kiest de Belgische ploeg ervoor om Cavendish dit jaar niet mee te nemen en dat heeft alles te maken met Fabio Jakobsen.

Jakobsen is de man die het voor de ploeg van Patrick Lefevere moet gaan doen in de sprints. Daaruit spreekt een groot vertrouwen en dat vertrouwen gaat Jakobsen ongetwijfeld waarmaken. Hij heeft al meerdere keren laten zien de snelste mannen ter wereld te kunnen verslaan en met een lead-out als Michael Morkov zal hij meerdere keren in een zetel naar de finish worden geleid.

La Vuelta | Achtste etappe is een klassieke sprintersrit en opnieuw prooi voor Jakobsen

Bagioli

Een ploeggenoot van Jakobsen die vorig jaar zijn neus aan het venster stak was de Italiaan Andrea Bagioli. Bagioli is pas 22 jaar oud, maar liet nu al zien over veel talent te beschikken. Dat hij kan winnen bewees hij al meerder malen, al waren dit vooral kleinere koersen.

Bagioli heeft het in zich om een type renner te worden vergelijkbaar maar Julian Alaphilippe. De Italiaan is bijzonder explosief en kan bij korte, venijnige klimmetjes iedereen uit het wiel rijden. We zien al jaren dat dit het recept voor succes is bij tweevoudig wereldkampioen Alaphilippe.

Om het niveau van de Fransman te halen moet Bagioli nog stappen maken, maar het zit erin. In de Vuelta liet hij met meerdere top-10 noteringen al zien wat hij kan en door de ploeg werd hij beloond met een tweejarige contractverlenging.

Bagioli gaf zelf al aan dat hij in 2022 meer wedstrijden wil gaan winnen en dat hij zijn oog heeft laten vallen op de Giro. Een drieweekse ronde is een uitstekende kans voor hem om enkele etappes uit te kiezen om er vervolgens op het juiste moment vandoor te gaan.

Talenten

Ten slotte zijn er nog een enkele talenten die je goed in de gaten moet houden komend wielerjaar. Een van die talenten is Jordi Meeus. De Belgische sprinter van Bora-Hansgrohe maakte indruk in de Vuelta vorig jaar en beschikt over iets extra’s. Meeus kan namelijk ook een licht oplopende finale goed aan. Bora zal hem ongetwijfeld ook in het voorjaar uit gaan spelen nu Peter Sagan vertrokken is.

Andere namen om op te letten zijn Mauri Vansevenant voor de klassiekers en het Spaanse supertalent Juan Ayuso. Ayuso maakte vorig jaar op achttienjarige leeftijd de overstap naar UAE en is een van de jongste profrenners ooit. In de ronde van Italië voor jongeren pakte de Spanjaard drie etappes, het eindklassement, de puntentrui en de bergtrui. Ayuso is in potentie een alleskunner van wereldklasse.

De Belgen hebben met Cian Uijtdebroeks nu al een opvolger voor Remco Evenepoel in huis en van de Nederlandse sprinters David Dekker en Olav Kooij mag ook het nodige verwacht worden nu Dylan Groenewegen vertrokken is bij Jumbo-Visma.

Een andere leuk talent is de Eritreër Biniam Girmay. Hij werd bij de beloften de eerste renner van Afro-Amerikaanse afkomst die een medaille pakte op het WK en bulkt van het talent. Een laatste interessante renner is Ethan Hayter. De Brit boekte tot nu toe vooral succes op de baan en pakte op de Olympische Spelen van Tokio nog zilver op de ploegkoers. De verwachting is dat hij dit jaar de focus gaat verleggen naar de weg en kan wel eens meteen hoge ogen gooien voor Ineos-Grenadiers.

Wielrennen Tour de France | Tour start in 2023 in Baskenland met heuvelachtige ritten 4 UUR GELEDEN