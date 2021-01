De eerste Social Ride van Kop over Kop - de wielerpodcast van Eurosport wordt verreden in samenwerking met Zwift NL. Tijdens deze rustige ‘group ride’ heb je voldoende tijd om vragen te stellen aan de Eurosport-commentatoren zoals Jeroen Vanbelleghem, Jan Hermsen en Bobbie Traksel.

Hoe gaat dat eigenlijk commentaar geven of wie hoop jij dat er de Omloop het Nieuwsblad wint? Daarnaast zijn ze op de hoogte van het laatste nieuws en dat is natuurlijk altijd leuk om te horen.

Heb jij dus zin in een relaxte rit en wil je meer weten over wielrennen, Eurosport en Kop over Kop – de wielerpodcast van Eurosport? Fiets dan een uurtje met ons mee en wie weet hebben we nog wel een verrassing in petto.