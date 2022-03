Het was de hele dag onrustig in het peloton. Geen enkele groep kreeg de vrijheid om een groot gat te slaan, waardoor er voortdurend nieuwe uitlooppogingen ontstonden. Brodie Chapman (FDJ) was nog het vaakst actief om in de vlucht te geraken.

Tweetal slaat een gat

Ad

Op 25 kilometer voor de finish sloeg de Française opnieuw een gat door te reageren op de demarrage van Floortje Mackaij (DSM). Het tweetal kreeg maximaal dertig seconden voorsprong en hield enige tijd stand.

Wielrennen Dwars door Vlaanderen | “Ik was zeker niet super” - Van der Poel na overwinning 40 MINUTEN GELEDEN

Toen Elisa Longo Borghini tien kilometer voor de meet vertrok, werd het verschil ineens snel kleiner. In de jacht op de Italiaanse greep het peloton ook direct de twee vluchters.

Sprint

Een sprint bleek onafwendbaar, mede omdat Annemiek van Vleuten op kop een hoog tempo aanhield voor ploeggenote Arlenis Sierra. Ook Ellen van Dijk, die het nog twee keer probeerde, kon geen beslissend gat slaan. Door de onrust kregen de sprintersploegen echter nauwelijks de kans om een goede trein in stelling te brengen.

Uiteindelijk was het ieder voor zich en bleek Consonni over de snelste benen te beschikken. Het betekende de eerste seizoenszege voor de renster van Valcar - Travel & Service. De Wilde en Chabbey vergezelden haar op het podium. Karlijn Swinkels was op de tiende plaats de beste Nederlandse.

WAAR KIJK JE?

Eurosport is the home of cycling. Alle klassiekers en alle grote rondes zijn live te zien op Eurosport of reclamevrij te streamen via discovery+

Wielrennen Dwars door Vlaanderen | “Ik was zeker niet super” - Van der Poel na overwinning 44 MINUTEN GELEDEN