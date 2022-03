Het kan wel eens vervelend overkomen als iemand zich eigenlijk niet top voelt, maar wel een koers naar zijn hand zet. In het geval van Van der Poel klinkt het al een stuk logischer; de renner van Alpecin-Fenix is nog maar net terug – weliswaar direct op topniveau – van een lange absentie wegens een kwetsuur aan zijn rug.

Nog niet alles is top, zo voelde Van der Poel onderweg. “Het is echt niet zo dat ik op reserve in de rondte reed. Ik voelde me aan kop zeker niet de sterkste. Benoot en Pidcock maakten indruk. Campenaerts ook. Maar ik was wel altijd mee. Dat moest ook wel, denk ik”, vertelde MVDP direct na afloop.

Ad

Dwars door Vlaanderen | IJzersterke Mathieu van der Poel magistraal naar de winst

Wielrennen Dwars door Vlaanderen | “Ik was zeker niet super” - Van der Poel na overwinning EEN UUR GELEDEN

Benen liepen vol

Hoewel Benoot indruk maakte, was het toch echt de Belg die sportief voor de winnaar klapte. “Ik was niet van plan om de sprint van ver aan te gaan, maar merkte bij het uitkomen van de laatste bocht dat ik een gaatje had. Toen ging ik door.”

“De benen liepen redelijk vol”, moest Van der Poel toegeven. “Ik keek een paar keer om en zag zijn voorwiel redelijk dichtbij. Ik dacht eventjes dat Benoot er met een lange sprint toch nog over zou gaan, maar ik had het toch goed getimed.”

Dwars door Vlaanderen | Uithijgen met Van der Poel na prachtige zege in heilige week

Ronde van Vlaanderen

Wie enkele dagen voor de Hoogmis erin slaagt om Dwars door Vlaanderen te winnen, behoort als vanzelf tot de favorieten voor het hoofdgerecht. Mogen we Van der Poel inderdaad als topfavoriet opschrijven voor de Ronde?

Hij loopt zelf nog niet zo hard van stapel. “De Ronde wordt weer anders, vooral qua afstand. Ik was wel goed, maar zeker niet super. Daarom hoop ik nog even goed uit te rusten richting zondag. Dat zal nodig zijn om opnieuw met de besten mee te kunnen.”

Uitgerust en wel staat dan trouwens ook Van Aert aan het vertrek. De Belg ontbrak midweeks tussen Roeselare en Waregem.

WAAR KIJK JE?

Eurosport is the home of cycling. Alle klassiekers en alle grote rondes zijn live te zien op Eurosport of reclamevrij te streamen via discovery+

Wielrennen Dwars door Vlaanderen | Uithijgen met Van der Poel na prachtige zege in heilige week EEN UUR GELEDEN