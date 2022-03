Premium Wielrennen Dwars door Vlaanderen | Mannen 14:45-17:55

Een spervuur aan klimmetjes en kasseien; dat is kortweg waar Dwars door Vlaanderen uit bestaat. Er is een aanloop, maar vanaf kilometer 60 moet er zeer regelmatig worden geklommen en is er eigenlijk geen moment van rust meer voor het peloton. In totaal moet er 183,9 kilometer afgelegd worden. Lees hier een uitgebreide vooruitblik

Als hij meedoet, behoort Mathieu van der Poel tot de favorieten en dat is nu niet anders. Zelfs niet als Tadej Pogacar rondrijdt in datzelfde peloton. Van der Poel liet tijdens Milaan-San Remo gelijk zien waar hij toe in staat is, zelfs zonder veel koerskilometers in de benen, en staat er inmiddels beter voor. MVDP won Dwars door Vlaanderen al eens in 2019.

Milaan - San Remo | “Ben teleurgesteld, was het beste van favorieten” - Van der Poel na derde plek

Van Baarle

En Pogacar? Tsja, als die ergens opstapt, is de kans groot dat hij triomfeert. Het is de laatste tijd eerder nieuws als hij niet wint. Als de Sloveen een keertje niet meedoet om de eindzege is het met Matej Mohoric wel een landgenoot die zegeviert, zoals op de Via Roma gebeurde.

Van der Poel was ondanks een derde plek totaal niet tevreden. Hij had liever om de winst willen sprinten. Dat zal ook Dylan van Baarle willen. De titelverdediger is voornemens zijn beste beentje voor te zetten in de 2022-editie van Dwars door Vlaanderen.

Dwars door Vlaanderen | Dylan van Baarle wint na lange solo

Waar kijk je?

14:45 uur zijn er live-beelden beschikbaar van Dwars door Vlaanderen, maar vergeet niet dat eerder op de dag de vrouwenkoers al op het programma staat. De vrouwenrace van Dwars door Vlaanderen begint om 12:30 uur

