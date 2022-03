Het was kwakkelen de afgelopen maanden met Van der Poel. Hoewel zijn rugproblemen al langer speelden, kwamen ze pas echt aan het licht na zijn val tijdens de olympische mountainbikerace. Hoewel hij nog derde werd tijdens de heroïsche editie van Parijs-Roubaix speelde zijn rug steeds weer op.

Op tijd fit?

Ad

Van der Poel werkte toe naar het WK veldrijden, maar haakte in de aanloop van dit hoofddoel toch af. Daarna was het lang stil. Niemand wist of de voormalig Nederlands kampioen op tijd fit zou zijn voor het klassieke seizoen, ook hijzelf niet.

Wielrennen Wielrennen | Alexey Lutsenko deelt beelden van val door windvlaag EEN UUR GELEDEN

"In eerste instantie was het logischer om mij te richten op de klassiekers in de Ardennen en wellicht de Amstel Gold Race. Maar tijdens de stage van mijn ploeg in Spanje ging het plotseling snel", blikte Van der Poel terug op deze periode tijdens een Zoom-meeting met de internationale pers.

Vlaamse klassiekers





Van een gebrek aan koersritme is geen sprake. "Ik heb één van mijn beste voorbereidingen ooit gehad. Dit komt zeker door die verplichte lange rustperiode. Mijn waarden zijn supergoed. Ik ben meer dan tevreden met dit niveau." Uiteindelijk bleken ook de Vlaamse klassiekers haalbaar. Via een onverwachte deelname aan Milaan-San Remo (direct derde) en een allesbehalve anonieme Coppi e Bartoli , waar hij de vierde etappe op de voor hem kenmerkende wijze won, keerde hij terug in het peloton.Van een gebrek aan koersritme is geen sprake. "Ik heb één van mijn beste voorbereidingen ooit gehad. Dit komt zeker door die verplichte lange rustperiode. Mijn waarden zijn supergoed. Ik ben meer dan tevreden met dit niveau."

Milaan - San Remo | Mohoric verschalkt favorieten, Van der Poel derde bij comeback

Conditie





Van der Poel kijkt er vooral weer naar uit om met publiek te koersen. "De fans maken deel uit van de koers. Zij maken het leuker. Ik heb daar in Italië al mogen van genieten. De beleving is op deze manier veel groter.”



Heeft Van der Poel dan helemaal geen last meer van zijn rug? "Op de fiets ben ik pijnvrij, maar ik moet wel alert blijven. De afgelopen jaren heb ik door de drukke kalender mijn dagelijkse stabilisatie-oefeningen misschien een beetje verwaarloosd. Ik weet nu dat het soms slimmer is om een uurtje minder te fietsen en aan de slag te gaan met mijn oefeningen." Woensdag start hij, in de aanloop naar de Ronde, in Dwars door Vlaanderen . "In de etappe die ik Italië won, voelde ik dat mijn conditie weer is zoals hij moet zijn. Eigenlijk heb ik Dwars door Vlaanderen niet eens meer nodig richting de Ronde. Maar ik koers gewoon graag. Ik ben blij dat die wedstrijd toch op mijn programma staat. Drie jaar geleden won ik. Ik ben nu zeker zo goed als toen."Van der Poel kijkt er vooral weer naar uit om met publiek te koersen. "De fans maken deel uit van de koers. Zij maken het leuker. Ik heb daar in Italië al mogen van genieten. De beleving is op deze manier veel groter.”Heeft Van der Poel dan helemaal geen last meer van zijn rug? "Op de fiets ben ik pijnvrij, maar ik moet wel alert blijven. De afgelopen jaren heb ik door de drukke kalender mijn dagelijkse stabilisatie-oefeningen misschien een beetje verwaarloosd. Ik weet nu dat het soms slimmer is om een uurtje minder te fietsen en aan de slag te gaan met mijn oefeningen."

Milaan - San Remo | “Ben teleurgesteld, was het beste van favorieten” - Van der Poel na derde plek

WAAR KIJK JE?

Dwars door Vlaanderen is, net als alle grote wielerwedstrijden, live te zien op Eurosport of reclamevrij te streamen via discovery+

Wielrennen Wielrennen | Alexey Lutsenko deelt beelden van val door windvlaag EEN UUR GELEDEN