Aan het begin van de startlijst stond een aantal minder bekende vrouwen. Zo konden de favorieten alvast afkijken hoe deze rensters het 24 kilometer lange parcours verteerden en dat bleek niet gemakkelijk. Vrijwel direct na de start zat er al een pittig klimmetje in het parcours, waardoor er moeilijk een ritme gevonden kon worden in het begin.

De eerste serieuze kanshebbers aan de start waren Julliete Labous ui Frankrijk, Riejanne Markus uit Nederland en Lisa Klein uit Duitsland. Bij het eerste tussenpunt bleek dat vooral Riejanne Markus erg goed onderweg was en op de eindstreep bleek Markus haar tempo goed te hebben volgehouden. Ze dook ruim een halve minuut onder de tijd van Labous en zette de snelste tijd neer.

EK Tijdrijden | Brons voor Riejanne Markus

De favorieten aan zet

Ondertussen waren de absolute topfavorieten voor de titel aan de start verschenen. De laatste drie rensters aan de start waren Lisa Brennauer, regerend Europees kampioene Marlen Reuser en wereldkampioene Ellen van Dijk.

Al snel werd duidelijk dat Markus en Van Dijk van Brennauer niets te vrezen hadden, want de Duitse werd ingehaald door Marlen Reusser. Dat had ook zeker te maken met het moordende tempo van Reusser die flink sneller was dan Markus bij het tussenpunt en ook Ellen van Dijk was tien seconden langzamer dan de Zwitserse.

Het verhaal had echter ook een goede kant voor Markus, die vanwege de teleurstellende tijd van Brennauer een podiumplek ineens tot de mogelijkheden zag behoren. Reusser was op de streep een kleine halve minuut sneller dan Markus en dus was het alleen nog afwachten hoe snel Ellen van Dijk het laatste stuk had afgelegd.

Van Dijk kon de tien seconden echter niet helemaal goedmaken. De wereldkampioene kwam op de streep vijf seconden tekort en zag Reusser zich opnieuw tot Europees kampioene kronen.

