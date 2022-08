Het Füstenfeldklooster, dertig kilometer ten westen van München, was het decor van de 24 kilometerlange tijdrit. Nadat de renners uit het klooster reden, kregen ze meteen een zware klim voor de kiezen. Na deze klim reden de renners door het glooiende Zuid-Duitse platteland terug naar het dorp Fürstenfeldbruck.

Stefan Bissegger was de eerste van de grote favorieten die van start ging. Op de finish was duidelijk dat hij een bijzonder sterke tijdrit had gereden. Hij dook meer dan een minuut onder de tot dan toe snelste tijd van de Ier Ben Healy en reed gemiddeld 53,1 kilometer per uur.

Venijn in de staart

Bissegger wist dat hij pas kon zodra alle renners binnen waren, want als laatste ging wereldkampioen Ganna van start. Even daarvoor was landgenoot van Bissegger en uittredend kampioen Stefan Küng al begonnen aan zijn tijdrit.

Küng kwam van die twee het meest dichtbij. Hij eindigde op slechts een halve seconde van de renner van EF Education. Filippo Ganna, op de tussenpunten nog gevaarlijk dichtbij verloor op het laatste gedeelte teveel en eindigde op plek drie, negen seconden achter de twee Zwitsers.

Nederlander

Jos van Emden was de enige Nederlander aan de start. Hij speelde in de strijd om de medailles geen rol. Op 1 minuut 22 van de winnaar eindigde hij op de elfde plek.

