EK weg | Wiebes pakt eerste internationale titel na mooie sprint met Balsamo

Het peloton startte in het Beierse dorpje Landsberg am Lech om daarna over een relatief vlak parcours richting de stad München te rijden. Net als in de mannenwedstrijd leek een sprint de meest logische uitkomst van het kampioenschap. Een vroege aanval van laagvlieger Urska Zigart uit Slovenië en de Israëlische Omer Shapira paste in dit scenario.

Omdat de Nederlandse ploeg met Lorena Wiebes de sterkste sprinter van het veld in de ploeg had, probeerden andere landen de wedstrijd zo moeilijk mogelijk te maken. Op 90 kilometer van de finish plaatsten Audrey Cordon-Ragot, Elena Cecchini en Stine Borgli een aanval. De Nederlandse ploeg moest daarna met Anouska Koster en Ellen van Dijk het gat dichtrijden en deed dat met verve.

Ook Liane Lippert en Marlen Reusser probeerden de wedstrijd nog hard te maken voordat het peloton de lokale ronde in München opdraaide, maar ze kwamen niet echt weg. Voornaamste slachtoffer van het hoge tempo was voormalig wereldkampioene Marta Bastianelli. De 35-jarige Italiaanse en topsprintster moest op 60 kilometer van de finish het peloton laten gaan.

Op de plaatselijke ronde werd duidelijk dat een sprint onvermijdelijk was. Lea Lin Teutenberg, Sheyla Guttierez en Juliette Labous probeerden daar op vijftien kilometer van de streep nog verandering in te brengen, maar werden op zes kilometer van de streep ingelopen.

De wedstrijd kreeg zo zijn gedroomde finale tussen Nederland en Italië, Balsamo tegen Wiebes. In het duel van de sprinttreinen leek Italië aanvankelijk de sterkste ploeg. Vaste lead-outvrouw bij DSM Charlotte Kool kwam te vroeg op kop waardoor Wiebes het wiel moest opzoeken van Balsamo.

Wiebes ging eerder aan, maar hield haar snelheid knap vast. De brede baan in München maakte het lastig om de winnaar te herkennen, maar de fotofinish liet zien dat Wiebes met een half wiel de snelste was.

