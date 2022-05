Demi Vollering was de verliezer van de dag. De renster van SD Worx wist niet mee te zitten in de juiste ontsnapping en zakte daardoor in het algemeen klassement van de tweede naar de vierde plaats.

Veronica Ewers maakt met haar overwinning van de dag juist een grote stap in het klassement en weet zo op de tweede plaats te eindigen. Silvia Persico is de nummer drie van de Ceratizit Festival Elsy Jacobs.

