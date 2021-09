EK wielrennen | Tijdrijder Küng prolongeert titel en maakt Zwitsers feestje compleet

Hoewel de podiumklanten van de olympische tijdrit in Tokio ontbraken, stond er alsnog een zeer sterk deelnemersveld aan de start. Een heel wat sterker veld ook dan vorig jaar, toen Küng eveneens het zoet van de overwinning smaakte.

Dit keer was Küng de snelste over een afstand van slechts zo’n 22 kilometer. Vandaar ook die hoge gemiddelde snelheid. Dit was een korte, hevige inspanning en geen tijdrit waarin het aankwam op constant presteren over een langere tijd.

Besef moet indalen

Ganna zette de te kloppen tijd neer, waar Evenepoel inderdaad niet aankwam. De Belg kwam een seconde of tien tekort, maar toen de regie de laatste meters van de tijdrit van Küng oppakte, was bij het ingaan van de laatste bocht duidelijk dat een verrassing in de lucht hing.

Die verrassing vond inderdaad plaats, maar het duurde eventjes totdat de waarheid indaalde bij Küng, die na een zware inspanning op de grond zat uit te hijgen. Toen hij ervan op de hoogte werd gesteld dat prolongatie van de Europese titel een feit was, voelde hij zich gelijk een stuk beter.

Het was een mooie dag voor het Zwitserse wielrennen, dat sowieso lekker gaat de laatste tijd. Eerder op de dag legde Marlen Reusser namelijk al beslag op de Europese tijdrittitel bij de vrouwen.

