Het EK wielrennen is een soort opwarmertje voor het WK dat binnenkort wordt verreden en waar de echte prioriteit van het peloton ligt. Dit betekende echter niet dat er rustig aan werd gedaan. Reusser haalde onderweg twee rensters in en het vermoeden bestaat dat ze hier wat voordeel van had.

Niet dat Reusser onterecht heeft gewonnen, maar wie weet was de marge met Van Dijk anders kleiner geweest. De Zwitserse stoomde door voorbij de concurrentie en mocht na slechts 22,4 kilometer al het goud oprapen. Voor viervoudig Europees kampioenen tijdrijden Van Dijk resteerde het zilver.

Topvorm

Europese Kampioenschappen EK wielrennen | Zilver voor Van Dijk achter niet te stoppen Reusser 2 UUR GELEDEN

Reusser verkeert de laatste weken in uitstekende vorm. Ze won olympisch zilver tijdens Tokyo 2020, pakte de winst en leiderstrui tijdens de Ladies Tour in Nederland en reserveerde nu dus alweer een plekje op het podium. Lisa Brennauer werd derde.

De tweede Nederlandse troef eindigde op de vijfde positie. Markus bleef zo’n driekwart minuut verwijderd van een podiumplaats. Later op de donderdag mogen de mannen aan de bak.

EK wielrennen | Brons voor Nederland op gemengde ploegentijdrit

Europese Kampioenschappen EK wielrennen | Brons voor Nederland op gemengde ploegentijdrit 20 UUR GELEDEN