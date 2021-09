EK wielrennen | Brons voor Nederland op gemengde ploegentijdrit

Om het nog mooier te maken, boekten de Italianen een thuisoverwinning op het parcours van Trentino. Het landschap was prachtig, met volop hoge bergen op de achtergrond. Die bergen werden nu niet aangedaan. Het was een middag voor de grote plaat.

Die grote plaat werd eerst geschakeld door een mannentrio, bestaande uit Koen Bouwman, Jos van Emden en Bauke Mollema. Bouwman gaf af, misschien een tikje vroeg, waarna Van Emden en Mollema doortrokken naar de finish.

De tussenstanden deden vermoeden dat Nederland op z’n minst op medaillekoers lag, maar dit moest nog wel worden bevestigd door het nieuwe trio. Zodra de mannen over de finish rolden en de vlag van de official omhoog ging, vertrokken de volgende drie oranjehemden.

Medailles ergens achteraf

Floortje Mackaij, Amy Pieters en Demy Vollering haalden onderweg de Poolse equipe in, ter bevestiging dat er absoluut werd doorgetrokken. Het was aan de finish genoeg voor de op dat moment snelste tijd, maar Italië en Duitsland doken hier dus nog onder waarna het brons resteerde.

Opvallend was dat de medailles werden uitgewisseld achter het podium, in een weinig inspirerende omgeving. De omlijsting werd gevormd door een vrachtwagen, terwijl de renners en rensters de medailles maar bij elkaar om de nek hingen. De bloemen werden daar later nog snel aan toegevoegd.

Even later stond er een ‘peloton’ bestaande uit achttien renners op een klein podiumpje te luisteren naar het Italiaanse volkslied, wat de hele situatie nog wat onwerkelijker maakte.

