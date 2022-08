Dat het een sprint ging worden werd al vroeg op de dag duidelijk toen Silvan Dillier en Lukas Pöstlberger de vlucht van de dag vormden als tweetal. Het peloton hield de controle stevig in eigen hand en het gat werd niet groter dan twee minuten.

Ackermann

Tijdens de koers gebeurde er vrij weinig. Wel was er een pechvogel van de dag. Pascal Ackermann raakte bij een wegversmalling het hek en kwam lelijk ten val. Terneergeslagen zat de Duitser vervolgens op het asfalt en het was vrijwel direct duidelijk dat hij niet meer op zijn fiets zou stappen. Verder was het wachten tot de laatste kilometer.

Laatste kilometer

In die laatste kilometer waren alle favorieten, op Ackermann na, van de partij. Het leek wat rommelig, maar precies op het juiste moment kwam Danny van Poppel in beeld met Jakobsen in zijn wiel. Merlier ging de sprint te vroeg aan en Demare juist net te laat. Jakobsen versnelde wel precies op het juiste moment en duwde zijn voorwiel als eerste over de finish. Fabio Jakobsen, Europees kampioen!

