Parcours

De mannen krijgen een parcours van 208 kilometer voor de kiezen. Met 1479 hoogtemeters en een vlakke finale van 75 kilometer lijkt een massasprint de gang van zaken. Toch is een kampioenschap juist een wedstrijd die lastig te controleren is. Er zullen landen aan de start verschijnen zonder een sprinter met winstkansen, zij moeten dus op een andere manier een goed resultaat zien te behalen. Ook kunnen de renners de finish goed verkennen. Het plaatselijke circuit van 13 kilometer wordt namelijk vijf keer verreden en de streep ligt op de Odeonsplatz in München. De wegrace voor de vrouwen is 128,3 kilometer lang en kent half zoveel hoogtemeters als de mannen. De lokale ronde staat twee keer op het programma voor de vrouwen.

Ad

De tijdrit is voor iedereen gelijk. 24 kilometer met 180 hoogtemeters. Licht glooiend, en veel lange rechte stukken. Een ideaal parcours voor de echt krachtige renners. Wel moeten de renners vanaf het startpodium direct aan de bak. Het grootste gedeelte van de hoogtemeters wordt namelijk direct bij het begin afgelegd. Een klim van 400 meter aan 7,4 procent. Belangrijk dus voor de renners om zich niet direct hier volledig op te blazen. Met Ellen van Dijk en Riejanne Markus gaat de KNWU voor niks minder dan goud. Bij de mannen is een top 10-notering voor Jos van Emden het doel.

Europese Kampioenschappen EK Mountainbike & BMX | Programma, parcours, deelnemers, favorieten - Dit is alles wat je moet weten 4 UUR GELEDEN

Favorieten

Het Europees kampioenschap wegwielrennen in München lijkt volledig in het teken te staan van een massasprint. Het profiel kent amper hoogtemeters en ook valt de afstand mee. De KNWU heeft dus ook alle vertrouwen in succes met een oranje sprinttrein. Als Lorena Wiebes vrijuit kan sprinten wint ze van iedere renster in het vrouwenpeloton. Bij de mannen behoort Fabio Jakobsen tot de absolute wereldtop. Om interne conflicten te voorkomen is het alles of niets op deze twee sprinters. De kans dat Ellen van Dijk haar Europese titel op de weg kan prolongeren lijkt zeer klein. Op de tijdrit is de Nederlandse wel de grote favoriet.

Programma

De wegrace van de mannen staat op zondag 14 augustus op het programma. De start is om 10:15 uur en de verwachte aankomsttijd rond 15:30 uur. Hier vind je het uitgebreide programma van het EK. Er wordt niet alleen op de weg gefietst deze weken. Ook op de baan, de mountainbike of de BMX komen er vele Nederlanders in actie!

Selectie

Mannen:

Fabio Jakobsen

Danny van Poppel

Daan Hoole

Nils Eekhoff

Pascal Eenkhoorn

Jan Maas

Elmar Reinders

Jos van Emden*

Vrouwen

Lorena Wiebes

Ellen van Dijk*

Riejanne Markus*

Demi Vollering

Charlotte Kool

Floortje Mackaij

Jeanne Korevaar

Anouska Koster

WAAR KIJK JE?

Voor de Nederlandse équipe moeten kopvrouw Lorena Wiebes en kopman Fabio Jakobsen voor eremetaal gaan zorgen op de wegwedstrijd. Ellen van Dijk is bij de vrouwen een serieuze kanshebster voor goud in de tijdrit. Het hele EK in München is live te volgen via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij op discovery+

Wielrennen Arctic Race | Zingle sprint de rest van het veld uit zijn wiel onderweg naar winst EEN UUR GELEDEN