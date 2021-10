De Tour de France Femmes met Zwift wordt dankzij de overeenkomst tussen Discovery Sports en Eurovision Sport aangeboden aan het grootst mogelijke kijkerspubliek verspreid over heel Europa.

De beste wielrensters ter wereld nemen het nu ook tegen elkaar op in de strijd om de gele trui, die ongetwijfeld net zo felbegeerd wordt als bij de mannen. De eerste editie gaat zondag 24 juli van start op de Champs-Élysées en wordt via het portfolio van kanalen van Discovery Sports aan miljoenen kijkers aangeboden.

Van lineaire tv-beleving op Eurosport tot reclamevrij streamen via discovery+ of GCN, het is allemaal mogelijk! Er worden in totaal meer dan vijftig markten bediend, waarvoor ook samenvattingen en analyses worden gemaakt. Hiervoor worden de best denkbare experts ingeschakeld. De meerjarige overeenkomst kent een looptijd tot en met 2025.

Het is logisch dat Discovery Sports ook de Tour de France Femmes met Zwift gaat tonen, want tijdens het afgelopen wielerjaar werden alle koersen op World Tour-niveau al uitgezonden. Deze visie maakt onderdeel uit van de missie van Discovery Sports om gelijkheid te brengen in de verslaggeving van topsport voor mannen en vrouwen en op basis van passie fans te inspireren voor een scala aan sporten.

De overeenkomst kent nog een extra onderdeel. Tot en met 2025 heeft Discovery Sports het recht om de nieuwe klassieker Parijs - Roubaix Femmes te vertonen op zijn kanalen. De inaugurele editie van de helletocht over kasseien werd eerder deze maand uiteraard ook al uitgezonden.

