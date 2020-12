Mathieu van der Poel Mathieu van der Poel begon 2020 nog in het donkerblauwe tenue van Alpecin-Fenix, maar werd eind augustus Nederlands kampioen en reed sindsdien in de prachtige rood-wit-blauwe kampioenstrui. Dat van der Poel meedoet om deze award is natuurlijk geen verrassing.

Filippo Ganna

Of hij nou het gewone tenue van Ineos-Grenadiers aan had, de roze leiderstrui in de Giro, de blauwe bergtrui, zijn kampioenstrui van het Italiaans kampioenschap tijdrijden of de regenboogtrui, Filippo Ganna zag er dit jaar op en top uit op de fiets. Op zijn prachtige gouden tjidritfiets was de Italiaan dit jaar zes keer de snelste.