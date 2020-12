Vandaag de verkiezing: ‘Overwinning van het jaar’

Tadej Pogacar (Tour de France - Etappe 20)

Met een voorsprong van 57 seconden in het klassement op Tadej Pogacar en een klimtijdrit voor de boeg, leek Primoz Roglic de gele trui in de Tour de France van 2020 al bijna binnen te hebben. De 36 kilometer lange tijdrit naar La Planche des Belles Filles verliep echter niet volgens plan voor Roglic. Zijn landgenoot Pogacar reed iedereen aan gort en was bijna 2 minuten sneller dan Roglic. Een ontknoping om nooit te vergeten!

Anna van der Breggen (WK Wielrennen Imola)

Na een prachtige gouden medaille tijdens het WK tijdrijden pakte Anna van der Breggen twee dagen later haar tweede wereldtitel. Van der Breggen ging op zo'n 40 kilometer voor de streep in de aanval en kwam solo over de streep. De Nederlandse is pas de tweede renster ooit die op een WK zowel de wegwedstrijd als de tijdrit te winnen.

Sören Kragh Andersen (Tour de France - Etappe 14)

In een Milaan-Sanremo-achtige finale, met twee heuveltjes in de laatste kilometers, pakte de Deen Sören Kragh Andersen een prachtige eerste Tourzege. Bora-hansgrohe had tijdens de veertiende etappe grote plannen met Peter Sagan, maar de Deen van Team Sunweb gooide roet in het eten. Na mislukte aanvallen van onder anderen Tiesj Benoot en Lennard Kämna zette Kragh Andersen zijn aanval op het perfecte moment in. De Deense hardrijder sloeg een gat op het uitgedunde peloton en kwam alleen over de meet.

