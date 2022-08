De vroege vlucht bestond voor 50% uit Nederlanders. Tim Naberman (DSM) en Timo de Jong (VolkerWessels) vormden samen met Ayco Bastiaens en Tom Sexton de kopgroep. Op 42 kilometer werden ze ingerekend.

Het parcours was uitnodigend voor sprinters die een heuvel over kunnen fietsen, maar zij vielen allemaal af. Fabio Jakobsen en Caleb Ewan hadden te weinig inhoud na de Tour en moesten vroeg lossen. Een valpartij zette een streep door de ambities van Nizzolo, Girmay en Mozzato.

Kansloze aanval?

Na een ronde met constante aanvallen was het peloton op twintig kilometer bij elkaar. Jasper de Buyst, Dries van Gestel en Alexander Kristoff glipten weg, maar wisten nooit een grote voorsprong te krijgen.

Tot vier kilometer van de finish verdedigden zij een voorsprong van vijftien seconden. Op het laatste bergje dichtte Victor Campenaerts het gat met de koplopers. Campenaerts probeerde erop en erover te gaan, maar Van Gestel kon het wiel van de Belg van Lotto-Soudal houden.

Kristoff sluit aan

Het probleem was echter dat sterke sprinter Kristoff ook terug kon komen. De samenwerking in het groepje van drie stopte en ook ploeggenoot van Campenaerts Jasper de Buyst kwam terug.

Campenaerts die zondag nog de beste was in de Memorial Jef Scherens ging als eerste de sprint aan. Hij leek de Noor te kunnen verrassen, maar het was de veteraan Kristoff die juichend over de finish kwam.

