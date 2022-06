Frans kampioenschap | Florian Senechal sprint naar zege na bloedstollend spannende finale

Het Franse kampioenschap bestond uit twaalf rondjes over een twintig kilometer lang parcours. De hoogtemeters, de afstand en het koersverloop. Alleen de sterksten zouden overblijven.

De sterksten (en de slimsten) in koers bleken Benjamin Thomas, Florian Senechal, Warren Barguil, Anthony Thurgis en Axel Zingle te zijn. Thomas en Senechal waren als tweetal ontsnapt. Lang leken de twee het te mogen gaan uitmaken voor de overwinning, maar in de laatste kilometers waren daar ineens Barguil, Thurgis en Zingle die de aansluiting wisten te maken.

Het drietal zat lang op slechts enkele seconden van de twee leiders, maar op 1,5 kilometer voor de meet kwam er eindelijk een einde aan de inspanning voor de drie achtervolgers.

Thurgis trok de sprint aan voor zijn jonge ploeggenoot Zingle, maar de Fransman moest te vroeg van kop af waardoor Zingle al te vroeg zijn laatste beetje energie moest aanspreken. Florian Senechal kon er eenvoudig overheen komen en Benjamin Thomas leek in de laatste meters nog akelig dichtbij te komen, maar toch was het Senechal die zijn voorwiel net iets eerder over de finish heen duwde.

Julian Alaphilippe

Het Franse kampioenschap was ook weer de eerste wedstrijd voor Julian Alaphilippe. De wereldkampioen kwam in Kuurne-Brussel-Kuurne verschrikkelijk ten val. Na een lange periode van herstel en met een hoogtestage op de Sierra Nevada achter de rug kunnen we eindelijk weer genieten van de Fransman. Alaphilippe maakte nog niet echt deel uit van de koers in de finale, maar dat konden we ook niet van hem verwachten in zijn eerste koers.

