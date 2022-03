Zodra Easytoys overgaat tot sponsoring van een sportevenement, is er ophef. Goed voor de aandacht, maar er wordt nogal eens vreemd opgekeken. Zo kreeg FC Emmen pas in tweede instantie toestemming van de KNVB om zich te laten sponsoren en was ook niet iedereen even blij toen Easytoys het curling-OKT voorzag van sponsoruitingen, waarna er een aantal verwijderd moest worden.

Dit keer debuteert Easytoys in het wielerpeloton, als hoofdsponsor van de Bloeizone Fryslân Tour, en stelt het voor de winnaressen van de drie etappes een pretpakket beschikbaar. Van Dijk deelde na haar huldiging op het podium een foto via Twitter en vroeg met een knipoog hoe sommige speeltjes gebruikt moeten worden.

Seks nog steeds taboe

Tips waren dus welkom en ook tijdens diverse interviews liet van Dijk doorschemeren het pakket prima te kunnen waarderen. Liever een leuk pakketje dan een stofzuiger of servies, zoals bijvoorbeeld in de Ronde van Drenthe wel eens werd weggegeven.

Rennersvakbond CPA noemde de goodiebag van Easytoys een ‘surrealistische prijs’. Hoog tijd om eens te vragen wat onze Eurosport-expert, commentatrice en oud-renster Iris Slappendel – ook Executive Director van The Cyclists Alliance (TCA) – vindt van alle ophef. “Ik denk dat we zien dat het onderwerp seks nog steeds taboe is. Er wordt veel gesproken over gelijkwaardigheid, maar hier hanteren we een dubbele moraal”, vindt Slappendel.

Dubbele moraal

“Ik geloof helemaal niet dat het seksistisch is bedoeld. De organisatie heeft uitgelegd dat Easytoys aansluit bij de andere partners, die zich sterk maken voor een gezondere levensstijl in Noord-Nederland en daar hoort een gezond seksleven bij. Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Het is niet zo dat werd gedacht: laten we eens iets anders bedenken dan bloemen… weet je wat, we geven een dildo! Dat was wel een beetje gek geweest.”

“De hele wereld valt over het uitreiken van een box met seksspeeltjes, terwijl we het blijkbaar prima vinden dat er nog steeds wedstrijden worden gereden in landen waar mensenrechten worden geschonden, wielerploegen gesponsord worden door olie- of gokbedrijven en dictators door de UCI prijzen opgespeld krijgen. Daar zou ik me toch iets meer zorgen over maken”, zo schenkt Slappendel klare wijn.

De kritiek van rennersvakbond CPA op het slecht afgesloten parcours kan wel rekenen op goedkeuring van Slappendel. Er deden zich diverse gevaarlijke situaties voor: een busje keerde op het parcours en ging maar net op tijd aan de kant, er reed een auto tussen de hekken en meerdere keren moesten rensters tegenliggers of andere fietsers ontwijken. Gelukkig liep het keer op keer goed af.

Ongewenst en onveilig

“Wat we zagen op het tijdritparcours was natuurlijk echt een heel ongewenste en onveilige situatie. Hoewel het parcours was afgesloten en er heel veel verkeersregelaars waren, was er toch nog ander verkeer op het parcours. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor de organisatie, maar ook de UCI-commissarissen en UCI Safety manager”, oordeelt Slappendel.

“Maar misschien is het vooral triest om te concluderen hoe moeilijk het is een wedstrijd te organiseren op openbare wegen in Nederland. Het wordt steeds moeilijker om politiebegeleiding te krijgen en de aanwijzingen van verkeersregelaars worden door omwonenden genegeerd. En dan is een onderdeel als een tijdrit nog eens extra kwetsbaar, omdat een weg voor langere tijd dicht moet.”

De organisatie stelde in een reactie dat het 89 verkeersregelaars had ingezet om alles af te sluiten. De indringers kwamen van huizen en opritten langs het parcours. Er wordt nu overwogen om in het vervolg geen tijdritten meer te organiseren, simpelweg omdat het onmogelijk blijkt een veilige situatie te garanderen voor de rensters.

