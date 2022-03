Fryslân Tour | Uneken snelt via spannende sprint naar winst in tweede etappe

Het was al snel duidelijk dat de tweede rit in Friesland zou uitdraaien op een massasprint en toen het aftellen er eenmaal opzat, werd er getrakteerd op vuurwerk. Uneken, Chloe Hosking en Alice Barnes deden bij de aankomst weinig tot niets voor elkaar onder.

De verschillen waren minimaal en daarom was op de streep niet direct duidelijk wie er had gewonnen, maar toen er eenmaal duidelijkheid werd verschaft, was het wel degelijk Uneken die kon juichen en richting het podium mocht, onder meer voor de veelbesproken goodiebag van Easytoys