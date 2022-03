De tijdrit werd verreden in en rond Surhuisterveen, maar daar was blijkbaar niet iedereen van op de hoogte. Zo belandde er op één en dezelfde middag een auto op het parcours, keerde een bestelbusje net op tijd om niet in de weg te zitten en werden fietsende studenten plotseling spookrijders.

Er werden gelukkig geen brokken gemaakt als gevolg van botsingen, maar wel ging Romy Kasper namens Jumbo-Visma in de laatste bocht onderuit, waarna haar ketting eraf lag en ze peddelend het laatste stukje richting de finish moest afleggen.

Ad

Fryslân Tour | Tijdrijden op hindernisbaan, renster rijdt bijna tegen bestelbusje op

Wielrennen Fryslân Tour | Britse rijdster moet amateurfietser ontwijken in tijdrit 2 UUR GELEDEN

Van Dijk snelste

Dit waren problemen waar Van Dijk stuk voor stuk niets mee te maken had. Van Dijk haalde de eerder gestarte Lonneke Uneken in ten teken dat ze goed en snel onderweg was en kreeg hiervan bevestiging toen de klok zeven tellen eerder stopte dan de tijd die Markus eerder had neergezet.

Ook andere goede tijdrijdsters als Reusser en Katie Archibald konden niet tippen aan de prestatie van Van Dijk, die met een bonus van zeven seconden begint aan de tweede etappe. De finish ligt vrijdag in Bakkeveen, waarna zaterdag een afsluitende etappe volgt met start en finish in Drachten.

Fryslân Tour | Britse rijdster moet amateurfietser ontwijken in tijdrit

Waar kijk je?

De Easytoys Bloeizone Fryslân Tour bekijk je net als alle World Tour-koersen bij de vrouwen live op discovery+

Wielrennen Fryslân Tour | Tijdrijden op hindernisbaan, bestelbusje en tegenliggers laten rijders schrikken 2 UUR GELEDEN