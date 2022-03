Van Dijk was vooraf op de hoogte van de prijs die in het vooruitzicht was gesteld en vroeg op het podium waar die goodiebag toch bleef, terwijl die achter de schermen zou worden uitgereikt, maar dankzij een tweet van Van Dijk stond Easytoys alsnog in de belangstelling. Net als de winnares.

De dag- en later ook eindwinnares deelde een foto van de goodiebag met de vraag om suggesties hoe één en ander gebruikt diende te worden en die tweet miste zijn uitwerking niet. De tweet scoorde meer dan één miljoen impressies en dat is Van Dijk niet gewend. Dit was een echte uitschieter.

Easytoys garant voor ophef

Dat ongekende bereik was voor Van Dijk reden om nog een tweet te sturen, nadat ze eerder ook al de door Easytoys verstrekte sokken van de goodiebag had aangetrokken om tijdens de derde en laatste etappe, met finish in Drachten, in te fietsen. Dit konden we zien via stories op Instagram

De aandacht voor de Fryslân Tour steeg dankzij Easytoys tot ongekende hoogten, maar niet iedereen was even blij met de manier waarop dat tot stond kwam. Een van de vakbonden binnen het peloton noemde de prijs ‘surrealistisch’, maar daar is Eurosport-expert en commentatrice Iris Slappendel het totaal mee oneens.

Gezond seksleven

“Ik geloof helemaal niet dat het seksistisch is bedoeld. De organisatie heeft uitgelegd dat Easytoys aansluit bij de andere partners, die zich sterk maken voor een gezondere levensstijl in Noord-Nederland en daar hoort een gezond seksleven bij. Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn”, vertelde Slappendel onder meer.

