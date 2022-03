Gent-Wevelgem | "De toekomst ziet er goed uit voor Afrikaanse wielrenners" - Girmay na zijn winst

Dat Girmay meedeed aan deze editie van Gent-Wevelgem mag een wonder heten. De jonge Eritreeër hoorde drie dagen geleden pas dat hij zou mogen starten. Ploeggenoot Alexander Kristoff was ziek. Dat kan hij mooi wat ervaring opdoen. “Ik heb een paar dagen geleden het plan omgegooid en kwam slechts voor een goed resultaat. Dit is fantastisch. Ongelooflijk!”

De 21-jarige Girmay leek te vroeg op kop te komen in de sprint, maar uiteindelijk wist hij toch Christophe Laporte en Dries van Gestel te verslaan. “Er waren sterke mannen met me mee en ik was een beetje bang”, zegt hij over zijn reden om vroeg aan te gaan. “Ik lag in laatste positie en won vertrouwen met nog maar 200 meter te gaan.”

Betekenis voor Afrika

“De winst betekent ten eerste veel voor mezelf, maar ook voor alle Afrikaanse renners. Ik moet eigenlijk alle Afrikaanse renners feliciteren”, zegt hij over de betekenis van zijn winst voor zijn continent. “De toekomst voor het Afrikaanse wielrennen ziet er goed uit. Dit verandert veel.”

Girmay gaat na zijn zege zijn plan om maandag terug te keren naar Eritrea niet omgooien. “Ik denk niet dat ik mijn plan opnieuw ga aanpassen. Het is drie maanden geleden dat ik mijn vrouw en dochtertje heb gezien. Ik heb ze gemist. Ik moet terug naar huis.”

