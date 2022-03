In de heuvelzone van de koers brak het peloton vaak in stukken uiteen. Vooral de Kemmelberg leek een paar keer scherprechter te worden. Toch wist de groep telkens weer bij elkaar te komen door kopwerk van ploegen die niet in de voorste groep zaten.

Bij de laatste beklimming van de Kemmelberg ontbond Wout van Aert de duivelen. Hij reed in het zadel weg van het hele peloton en liet zien dat hij in uitstekende vorm steekt. Na zijn demarrage kreeg hij een groepje van acht renners mee met onder meer Dylan van Baarle en ploeggenoten Tiesj Benoot en Christophe Laporte. Door slechte samenwerking in de ploeg vooraan kon de groep niet weg blijven.

Ad

Gent-Wevelgem | Bekijk hier de buitenaardse versnelling van Van Aert op de Kemmelberg

Wielrennen Gent-Wevelgem | "De toekomst ziet er goed uit voor Afrikaanse wielrenners" - Girmay na zijn winst EEN UUR GELEDEN

Beslissende aanval

Jumbo-Visma bleef maar aanvallen met onder meer Van Aert, Laporte en Benoot om de andere ploegen uit te putten. Op 24 kilometer voor de streep bleef er een groepje weg na opnieuw een aanval van Laporte. Hij kreeg Ghirmay, Van Gestel en Stuyven mee.

Het peloton gaf het groepje wat ruimte, maar toen het vaart maakte om de groep weer in te rekenen, bleef het verschil rond de dertig seconden hangen. In de laatste kilometers liep het verschil nog terug tot onder de twintig seconden, maar de vogel was gevlogen.

Sprintzege Girmay

Doordat Søren Kragh Andersen weggeslopen was uit het peloton moesten de vluchters hard doorijden om voor hem over de streep te komen. Met vierhonderd meter te gaan was het duidelijk dat de winnaar bij de voorste vier renners te vinden was.

Girmay was de eerste die aan de sprint begon. Omdat hij al met 250 meter te gaan op kop kwam leek het dat de 21-jarige debutant te vroeg zijn sprint had ingezet. Toch kwam niemand over hem heen en zorgde zo voor zijn mooiste winst in zijn nog jonge carrière. Lees ook hoe moeilijk het voor Girmay is geweest en wat hij in zijn leven allemala heeft moeten investeren in het wielrennen, wat deze overwinning extra speciaal maakt.

Gent-Wevelgem | Juich mee met Girmay en ploeggenoten na historische winst

WAAR KIJK JE?

Het volledige voorjaar, alle klassiekers en grote rondes zijn live te zien op Eurosport of reclamevrij te streamen via discovery+

Wielrennen Gent-Wevelgem | Juich mee met Girmay en ploeggenoten na historische winst EEN UUR GELEDEN