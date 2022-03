Gent-Wevelgem | Vos kan sprintkoningin Balsamo niet van derde zege in een week weerhouden

Na de heuvelzone met onder meer de Kemmelberg en Baneberg was het duidelijk dat de koers waarschijnlijk zou eindigen in een sprint. Verschillende rijders als Katarzyna Niewiadoma, Rachel Neylan en Sofia Bertizzolo probeerden los te geraken van hun peloton, maar hun aanvalspogingen strandden telkens vroegtijdig.

In het peloton namen Jumbo-Visma en met name Trek de leiding in de achtervolging. Toen in de laatste drie kilometer Grace Brown met een uiterste aanvalspoging probeerde weg te komen, reed Ellen van Dijk, die al tien kilometer op kop had gereden het gat dicht.

Balsama was net als eerder deze week in De Panne de eerste die de sprint aanging. Aan de andere kant van de weg leek ook Vos nog dicht in de buurt van de overwinning te komen. De finishfoto liet echter zien dat de Italiaanse duidelijk de snelste was.

Drie op rij

De winst van Balsamo in Wevelgem betekent dat ze drie overwinningen op rij heeft gepakt. De wereldkampioene van Leuven in 2021 was vorige week de beste in Trofeo Alfredo Binda, donderdag in Classic De Panne en nu in Gent - Wevelgem.

