De gevolgen van die revolutie laten zich wellicht niet gelijk morgen of volgende week voelen – Girmay is nog altijd van plan om de Ronde van Vlaanderen over te slaan en terug te keren naar Eritrea – maar voor de iets langere termijn kan Girmay wel eens de boeken ingaan als pionier.

Ad

“Ik weet zeker dat heel veel wielrenners uit Afrika en Azië veel moraal putten uit Girmay’s overwinning”, aldus Traksel in zijn rol als expert van Eurosport. De commentaar kan een dag later nog steeds niet stoppen met glimlachen, zo mooi vindt hij het wat er in Wevelgem gebeurde.

Wielrennen Gent-Wevelgem | “Zege goed voor moraal Afrikaanse en Aziatische renners” - Traksel na winst Girmay 2 UUR GELEDEN

Gent-Wevelgem | Sensatie in Wevelgem - Eritrese Girmay zorgt voor eerste Afrikaanse klassiekerwinst

Grote achterban

“Ik weet dat veel renners van buiten Europa en dan met name uit Afrika en Azië het best lastig hebben met het vinden van hun weg in het Europese wielerlandschap. Ik heb dit zelf meegemaakt toen ik voor Champion System reed, vooral met Aziatische jongens. Zij hadden het lastig.”

“Dit alles bij elkaar opgeteld maakt het historisch. Ik ben nog steeds superblij en wens hem, met die grote achterban uit Afrika en Azië, nog heel veel succes en hopelijk heel veel mooie overwinningen.”

Gent-Wevelgem | Juich mee met Girmay en ploeggenoten na historische winst

Waar kijk je?

Het volledige voorjaar, alle klassiekers en grote rondes zijn live te zien op Eurosport of reclamevrij te streamen via discovery+

E3 Classic E3 Classic | Oppermachtig Jumbo-Visma krijgt concurrentie vanaf het fietspad 7 UUR GELEDEN