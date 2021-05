Tijdens de derde etappe hebben de renners tijdens de start zicht op de Alpen. Biella de startplaats ligt aan de voet van de bergketen en is bekend van de klim naar Oropa. De klim waar Tom Dumoulin in 2017 de basis legde voor zijn Giro-winst. Na Biella trekken de renners in zuidelijke richting via Asti om vanaf 120 km drie klimmetjes, de Piancanelli(3e categorie), de Castino(4e categorie) en de Manera(4e categorie) tegen te komen. Vanaf Alba moeten de renners in een lastige finale nog over de Guarene heen, voor de aanvallers een kans om de sprinters eraf te rijden. Is dit de kans voor Sagan om voor het tweede jaar op rij een Giro-rit te winnen?

Giro d'Italia 2021 | Profiel Etappe 3

Algemeen Klassement na etappe 2

1. Filippo Ganna (ITA) 4:29:53

2. Edoardo Affini (ITA) +0:13

3. Tobiass Foss (NOO) +0:16

4. Remco Evenepoel (BEL) +0:20

5. Joao Almeida (POR) ''

6. Rémi Cavagna (FRA) +0:21

7. Jos van Emden (NED) ''

8. Max Walscheid (DUI) +0:22

9. Matthias Brändle (OOS) +0:25

10. Gianni Moscon (ITA) +0:26

