Giro d'Italia Giro d'Italia | Samenvatting etappe 4 EEN UUR GELEDEN

De Giro d‘Italia laat Piëmonte achter zich en vertrekt via startplaats Piacenza door Lombardije naar Emilia-Romagna. Op dag vier is er meteen de eerste grote test voor de mannen van het algemeen klassement, met een aankomst bergop in Sestola. De Eerste 70 kilometer zijn redelijk vlak, maar na het passeren van Parma trekken de renners de Apennijnen in. Wat volgt zijn 100 grillige kilometers, met de klim naar Castello Carpineti(3e categorie), de Montemolino(3e categorie) en de slotklim naar Sestola. In 2015 won Giulio Ciccone, rijdend voor Bardiani, bij zijn debuut hier de etappe. Pieter Weening deed het een jaar eerder in Sestola toen de finish in het hoger gelegen skioord lag. De klim naar Sestola is kort, maar krachtig en stijgt over iets meer dan 4 kilometers negen procent gemiddeld. Na de top zijn het nog twee relatief eenvoudige kilometers naar de finish. Een ideale aankomst voor Bauke Mollema.

Algemeen Klassement na etappe 3

1. Filippo Ganna (ITA) 4:29:53

2. Tobiass Foss (NOO) +0:16

3. Remco Evenepoel (BEL) +0:20

4. Joao Almeida (POR) ''

5. Rémi Cavagna (FRA) +0:21

6. Gianni Moscon (ITA) +0:26

7. Aleksandr Vlasov (RUS) +0:27

8. Alberto Bettiol (ITA) +0:29

9. Jonathan Castroviejo (SPA) +0:30

10. Diego Ulissi (ITA) +0:32

Giro d'Italia Giro d'Italia | Joe Dombrowski wint in Sestola, de Marchi neemt roze over van Ganna 2 UUR GELEDEN