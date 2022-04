De 105e Giro d'Italia start met drie etappes in Hongarije en eindigt met een individuele tijdrit in Verona. Tussendoor krijgen de renners vooral heel veel hoogtemeters voor de wielen.Koersdirecteur Mauro Vegni spreekt zelfs over de zwaarste Giro uit het recente verleden . Dat belooft alvast veel voor de eerste grote ronde van dit seizoen en ook voor de Nederlanders is er perspectief.

Tom Dumoulin houdt van Italië en de Italianen houden van Tom Dumoulin. Het nieuws dat de Limburger dit jaar terugkeert in de Giro werd dan ook met groot enthousiasme ontvangen in de Laars. Of we de komende weken ook echt iets mogen verwachten van Dumoulin valt te bezien. Het parcours met de enorme hoogtemeters en weinige tijdritkilometers lijkt niet op zijn lijf geschreven. Bovendien is de vorm van de Nederlander op zijn zachtst gezegd nogal wisselvallig.

Hoewel Dumoulin zich in wedstrijdverband tot dusver niet vaak op de voorposten wist te melden, hield hij vast aan zijn vooropgezette plan . In tegenstelling tot veel van de andere coureurs die met ambitie aan de start zullen staan in Boedapest, rijdt Dumoulin niet in de Tour of the Alps, maar bereidt hij zich met een hoogtestage op Tenerife voor op de Italiaanse rittenkoers.

MVDP

Het zelfvertrouwen van die andere Nederlandse blikvanger zal een stuk groter zijn. Mathieu van der Poel won de Ronde van Vlaanderen en Dwars door Vlaanderen. Bovendien bewees MvdP vorig jaar in de Tour de France en Tirreno-Adriatico dat hij ook in meerdaagse rittenkoersen successen kan boeken.

MOLLEMA

Ook Bauke Mollema's ambities liggen eerder bij het strijden om dagsuccessen, dan om de eindwinst. In beide andere grote rondes wist Mollema al eens een etappe te winnen, maar een zege in de Giro ontbreekt nog op zijn indrukwekkende palmares. Als schaduwkopman achter plaatselijke favoriet Guilio Ciccone lijkt er een vrije rol voor de Noord-Nederlander in het verschiet te liggen. Zien we hem weer zo vaak in de aanval? Het zou ons niks verbazen.

Wilco Kelderman mocht in 2019 een paar dagen dromen van eindwinst, maar uiteindelijk werd onder andere een tactische keuze van zijn ploeg DSM fataal voor zijn kansen. Destijds werd volledig de kaart van Jai Hindley uitgespeeld, maar die legde het uiteindelijk af tegen Tao Geoghegan Hart. Opvallend genoeg vinden Hindley en Kelderman elkaar dit jaar weer terug als teamgenoten bij BORA-Hansgrohe

FAVORIETEN

Met wie zal Dumoulin moeten afrekenen wil hij zijn tweede Giro winnen? De belangrijkste gegadigde voor de eindzege lijkt een andere oud-winnaar: Richard Carapaz. De Ecuadoriaan won in 2019 - de laatste keer dat de ronde eindigde in Verona - en met zijn klimcapaciteiten lijkt het zware parcours ideaal voor hem. Kan Carapaz Ineos-Grenadiers de derde opeenvolgende Giro-overwinning bezorgen? Hij kan rekenen op goede ondersteuning, met oud-winnaar Geoghegan Hart, Pavel Sivakov en Richie Porte als belangrijkste krachten.

Een andere ploeg die met een sterk blok aan de start verschijnt, is Bahrain-Victorious. Pello Bilbao eindigde al eens vijfde en zesde in de Giro. De 32-jarige Spanjaard oogt dit jaar sterker dan ooit en lijkt een van de gevaarlijkste uitdagers van Carapaz. Zijn collega en landgenoot Mikel Landa is ook een renner van wie lang verwacht werd dat hij een grote ronde zou winnen, maar daarvoor geeft hij te vaak niet thuis als het erop aankomt. Misschien is de rol van schaduwkopman wel de perfecte rol voor hem om boven zichzelf uit te stijgen. Na zijn podiumplek in de Tirreno zei Landa alvast dat hij 'beter dan ooit' is.

Net als Kelderman zal Simon Yates zich al eens rijker hebben gerekend dan de einduitslag uiteindelijk zou doen vermoeden. In 2018 stond de Brit er uitstekend voor, toen Chris Froome het hele peloton op een hoopje reed. Zijn landgenoot was het grootste slachtoffer van Froomes huzarenstukje. Yates moest al vroeg lossen en werd uiteindelijk op grote afstand gereden. Kan Yates het dit jaar wel afmaken? De renner van BikeExchange-Jayco begon goed aan het seizoen.

OUTSIDERS

João Almeida werd door UAE Emirates gehaald als meesterknecht voor Tadej Pogacar, maar mag deze Giro voor eigen succes gaan. De Portugees mocht al meermaals de maglia rosa aantrekken, maar moest die altijd ook weer inleveren. Dit jaar hoopt hij verder te komen, maar dan moet hij wel zien te voorkomen dat hij drie weken lang geen zwakke dag kent. Vorig jaar was hij al snel kansloos, waarna hij - ondanks een sterker tweede deel van de ronde - binnen zijn eigen team Quickstep tweede viool speelde achter Remco Evenepoel.

Romain Bardet leek voorbestemd om ooit de Tour de France te winnen, maar telkens brak zijn gebrekkige tijdrit hem op. In deze Giro, met slechts twee korte tijdritten, zou dat geen probleem mogen zijn. De Fransman verkeert in uitstekende vorm, zo toonde hij aan tijdens de Tour of the Alps . Net als in die ronde kan hij in Italië rekenen op steun van Thymen Arensman.

SUPERMAN EN ZIJN KRYPTONIET

Het grootste probleem voor Miguel Ángel López vormt misschien wel zijn persoonlijkheid. Hij maakte zich al snel onmogelijk bij Movistar, maar vond al even vlug een nieuw onderkomen bij de formatie van Alexandre Vinokourov, Astana. Het talent van de Colombiaan staat buiten kijf en met dit parcours is het altijd kwaad kersen eten met een klimmer van zijn kaliber, maar kan Superman met zichzelf afrekenen?

El Imbatible een geweldig laatste hoofdstuk aan zijn jongensboek toevoegen? Dat Superman en Alejandro Valverde geen beste vrienden zijn is een understatement. Lopez gaf in de Vuelta van vorig jaar op, toen zijn kansen op een podiumplek verkeken waren en dat betekende meteen zijn vertrek bij Movistar. Hun onaantastbare kopman was dicht bij zijn vijfde overwinning in Luik-Bastenaken-Luik, maar had geen antwoord op een laatste versnelling van Dylan Teuns. Toch is het nogmaals een bewijs dat de tijd geen vat weet te krijgen op de 42-jarige man uit Murcia . Bergop kan hij nog altijd mee met de allerbeste. Kaneen geweldig laatste hoofdstuk aan zijn jongensboek toevoegen?

ITALIAANSE HOOP

Een bijkomend probleem voor Superman zou de aanwezigheid van Vincenzo Nibali kunnen zijn. De geslepen Siciliaan is in principe de tweede man binnen de hemelsblauwe equipe, maar in eigen land zouden andere regels kunnen gaan gelden, mocht de Haai van Messina vroeg in de Giro de bovenhand krijgen op zijn jongere teamgenoot. Dan kunnen die verhoudingen weleens verschuiven met vervelende en potentieel licht ontvlambare gevolgen voor de Colombiaan.

Bevrijd van de aanwezigheid van Nibali, zou Giulio Ciccone het thuispubliek ook kunnen laten juichen. De 27-jarige Italiaan sprak tegenover TuttoBici zijn ambities voor de komende Giro uit: "Ik weet dat heel Italië hoopt op een jonge Italiaan die om het roze mee kan doen en ik zal alles geven wat ik heb." Om dat te bereiken heeft hij aangekondigd dat hij zijn tactiek zal aanpassen. Verwacht van Ciccone dus niet het spervuur aan aanvallen dat we van hem gewend waren, maar een meer terughoudende, volwassenere manier van koersen.

Italie heeft nog een jonge ijzer in het vuur met Lorenzo Fortunato. De 25-jarige Bolognees won vorig jaar de lastige rit op de Monte Zoncolan en zou zomaar eens boven zichzelf uit kunnen stijgen op eigen bodem. Houdt tenslotte ook rekening met Diego Ulissi. De ploeggenoot van Almeida begint aan zijn tiende Giro en kan op een goeie dag ook ver komen.

QUINTANA AFWEZIG

Behalve de drie tenoren Tadej Pogacar, Primoz Roglic (beide kiezen ook dit jaar voor de Tour) en Egon Bernal (blessure) ontbreekt in Nairo Quintana nog een renner die alles al heeft gewonnen. De Colombiaan had aan de start kunnen staan, maar zijn team Arkea-Samsic sloeg de wild card af. In de race om een ticket voor de WorldTour van volgend jaar, richt de Franse ploeg zich op andere koersen. Dit tot groot verdriet van Quintana , die graag zijn degens bergop gekruist had met dit deelnemersveld.

Nu gaan de drie wild cards allemaal naar Italiaanse ploegen. EOLO-Kometa heeft met de eerder genoemde Fortunato en Diego Rosa twee speerpunten binnen de gelederen, maar Bardiani-CSF-Faizane en Drone-Hopper Androni lijken vooral tot vroege vluchten veroordeeld.

SPRINTS

De verwachting is dat zo'n zes tot acht etappes beslist zullen worden in een sprint. De Nederlandse kanonnen ontbreken in Italie en dus zal het vooral aan Caleb Ewan zijn. Diens grote uitdager is Mark Cavendish. De Brit vecht voor een plekje in de Tour-selectie, om nog een laatste (?) gooi te doen naar het zegerecord van Eddy Merckx, en kan daarbij een succesvolle Giro goed gebruiken.

Achter hen zijn het vooral mindere goden die mikken op sprintoverwinningen. Elia Viviani wacht al heel lang op een etappeoverwinning in de Giro en zijn beste dagen lijken achter hem te liggen. Datzelfde kan gezegd worden over Arnaud Demare, die tot nu toe een zeer teleurstellend seizoen kent, en Fernando Gaviria. Giacomo Nizzolo, Davide Cimolai, diens ploeggenoot Simone Consonni en Alberto Dainese lijken niet opgewassen tegen een Ewan of Cav in vorm, maar kunnen misschien van een mindere dag van die twee profiteren.

Tim Merlier is dat wel, maar hij hield een vervelende blessure over aan Parijs-Roubaix. Een steentje drong zelfs door tot in een spier en een operatie was noodzakelijk. Wel verwacht de Belg in Boedapest gewoon acte de presence te kunnen geven: "Mijn deelname komt in principe niet in het gedrang."

Een aangename verrassing in de sprints zou Biniam Girmay kunnen zijn. De Eritreeër won dit voorjaar Gent-Wevelgem en bewees in het verleden ook in massasprints zijn mannetje te staan. In afwezigheid van meerdere topsprinters mag hij hopen op een stuntje.

ICONISCHE BEKLIMMINGEN

Een voordeel voor de rappe mannen die goed bergen kunnen verteren, is dat een groot deel van de mogelijke sprintetappes volgen na pittige beklimmingen. Al in de eerste week mogen de renners flink afzien. Het hoogtepunt van die zware eerste week wordt waarschijnlijk de beklimming van de Etna, waar Damiano Caruso onlangs de sterkste bleek in de Ronde van Sicilië.

In de negende etappe ligt nog een iconische klim te wachten. Ruim vijftig jaar nadat de jonge Brusselaar Eddy Merckx op de flanken van de Blockhaus zijn naam vestigde, staat deze weer op het menu. De winnaar van de laatste belimming van deze berg, Quintana, is er ditmaal niet bij. Dat biedt hoop voor de toenmalige nummers drie en vier, Dumoulin en Mollema.

PITTIGE HEUVELRITTEN

Op papier moet het peloton in de tweede week vooral over heuvels, maar in werkelijkheid zullen die etappes waarschijnlijk behoorlijk zwaar zijn. In de ritten naar Jesi, Genua en Turijn moeten namelijk de nodige verraderlijk beklimmingen afgelegd worden. In de rit naar Genua komt het peloton overigens ook langs de Passo del Bocco, waar tijdens de Giro van 2011 Wouter Weylandt overleed aan de gevolgen van een val in de afdaling.

Deze etappes bieden misschien kansen aan vluchters. Jongens als Taco van der Hoorn en Thomas de Gendt zullen ze waarschijnlijk met rood omcirkeld hebben op hun kalender. Mogen we succes voor de Lage Landen verwachten in deze tussendagen?

LASTIGE DERDE WEEK

Om deze Giro te winnen zal je de zware eerste weken goed moeten doorstaan, want het venijn zit hem vervolgens in de staart. Aan weerszijden van de derde en laatste rustdag staan zware bergetappes gepland naar Cogne en Aprica, waarin men onder andere de Mortirolo beklimt. Het wordt de renners in de laatste week sowieso niet makkelijk gemaakt met drie bergetappes, één heuvel- en één sprintetappe en de afsluitende tijdrit in Verona.

Voor de tijdrijders is de slottijdrit in Verona pas de tweede kans op de dagzege deze Giro, na de race tegen de klok in Boedapest. Met 26 kilometers tegen de klok kent deze Giro sowieso de minste tijdritkilometers sinds 1962. Koersdirecteur Vegni sprak zich daar al over uit: “We hebben in de keuze geluisterd naar de wens van de renners.” Vooral voor de pure klimmers zullen er dus kansen liggen op de eindzege dit jaar.

ETAPPESCHEMA

6 mei Boedapest – Visegrád (195km, vlak)

7 mei Boedapest – Boedapest (9,2, tijdrit)

8 mei Kaposvár – Balatonfüred (201km, vlak)

9 mei Rustdag

10 mei Avola – Etna (170km, berg)

11 mei Catania – Messina (174km, vlak)

12 mei Palmi – Scalea (192km, vlak)

13 mei Diamante – Potenza (196km, heuvel)

14 mei Napels – Napels (153km, heuvel)

15 mei Isernia – Blockhaus (189km, berg)

16 mei Rustdag

17 mei Pescara – Jesi (196km, heuvel)

18 mei Santarcangelo di Romagna – Reggio Emilia (203km, heuvel)

19 mei Parma – Genua (202km, heuvel)

20 mei San Remo – Cuneo (150km, vlak)

21 mei Santena – Turijn (174km, heuvel)

22 mei Rivarolo Canavese – Cogne (178km, berg)

23 mei Rustdag

24 mei Salò – Aprica (202km, berg)

25 mei Ponte di Legno – Lavarone (168km, berg)

26 mei Borgo Valsugana – Treviso (151km, vlak)

27 mei Marano Lagunare – Castelmonte (177km, heuvel)

28 mei Belluno – Fedaiapas/Marmolada (167km, berg)

29 mei Verona – Verona (17,4km, tijdrit)

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Dagelijks verzorgen Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon het commentaar bij de etappes. Elke dag volgt na de finish een Kop over kop-show. Mis dus niks van de 105e Giro d'Italia en stem je tv af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+

