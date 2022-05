Giro d'Italia

Ad





Wanneer je goed scoort in het klassement, pak je de meeste hoge premies mee. Hierdoor is de Het spreekt voor zich dat de eindwinst het meeste oplevert. Vorig jaar zegevierde Egan Bernal waardoor hij verreweg het meeste prijzengeld binnenhaalde. Maar liefst 360.292 euro kwam op zijn naam.Wanneer je goed scoort in het klassement, pak je de meeste hoge premies mee. Hierdoor is de prijzengeldeindstand van 2021 deels vergelijkbaar met die van de strijd om de roze trui. De nummers twee en drie Damian Caruso (157.910 euro) en Simon Yates (88.672 euro) wonnen na Bernal ook het meeste geld. De nummer vier was Peter Sagan, de winnaar van de puntentrui, met 39.221 euro.

Grote verschillen

Je ziet, de verschillen zijn groot. Achter deze grootverdieners lopen de bedragen minstens zo snel terug. Zo hengelde Remco Evenepoel slechts 5.000 euro binnen, terwijl hij toch best een opvallende Giro reed.

Helemaal onderaan de lijst (nummer 141) staat Thomas de Gendt. Hij haalde in de Giro van 2021 het schamele bedrag op van 100 euro. De Belg heeft ongetwijfeld financieel lucratieve ronden gereden. Al kan het nog minder. Er waren ook renners die helemaal geen premies binnenhaalden!

Verdeling

Hoe wordt dit geld dan verdeeld? Nou, er zijn meerdere manieren om premies te scoren. Laten we gemakkelijk beginnen. Op de eindstreep liggen namelijk bedragen op de renners te wachten die variëren van aantrekkelijk tot fooitjes. De eerste twintig aankomenden krijgen geld. 11.010 euro is voor de winnaar. De nummers tien tot en met twintig krijgen 276 euro.

Vooral wanneer je de eerste etappe wint, kun je financieel direct goed scoren, want daarmee pak je automatisch minimaal twee truien. Elke etappe ligt er 2.000 euro klaar voor de leider in het algemeen klassement en 750 euro voor de drager van de puntentrui. En dan is er ook nog geld (700 euro, 400 euro en 200 euro) voor de renners die deze dag de meeste punten hebben gescoord.

Het dagelijkse prijzengeld voor de bergtrui is hetzelfde als voor het puntenklassement. De leider in het jongerenklassement krijgt dagelijks 750 euro.

Nog meer dagelijkse premies

Dan zijn er ook nog dagelijkse prijzen voor de op papier minder aansprekende klassementen. Het ploegenklassement bijvoorbeeld. Het beste team in een etappe krijgt 500 euro, gevolgd door 200 euro en 100 euro voor de nummers twee en drie.

En dan die op het oog soms onbenullige tussensprints. Vooral de renners van de kleinere ploegen proberen hier net even eerder hun wiel over de streep te duwen dan hun medevluchters. De verdeling is 500, 400, 300, 200 en 100 euro. Er wordt ook een tussensprintklassement bijgehouden, maar daarover later meer.

We zijn er namelijk nog steeds niet helemaal wat betreft de dagelijkse premies. Heb je je wel eens afgevraagd waarom sommige renners in een op het oog kansloze ontsnapping zitten? Naast reclame voor hun sponsor, en dus die tussensprints, kunnen ze 100 euro verdienen wanneer ze op een dag de meeste kilometers in de aanval hebben gereden. De meest strijdlustige renner strijkt 250 euro op.

Oké, het zijn geen gouden bergen voor de aanvallers die soms de hele dag tegen de wind in hebben gebeukt. Maar ook hiervoor geldt dat er een totaalklassement is met hogere bedragen. Houd deze info dus nog even vast.

De eindafrekening

De financiële man van elke ploeg kijkt waarschijnlijk het meeste uit naar de eindafrekening. Uiteraard rinkelt de kassa vooral voor het algemeen klassement, daar draait het immers allemaal om. Nadat de winnaar definitief in het roze is gehesen en de 'Trofeo Senza Fine' aan het publiek heeft getoond, wordt er 150.000 euro inclusief bonussen bijgeschreven op de rekening. Voor de nummers twee en drie ligt 75.000 euro en 40.000 euro klaar. De nummers elf tot en met twintig krijgen ieder nog 2.863 euro.

Het punten- en het jongerenklassement zijn iets minder lucratief met een verdeling van 10.000, 8.000, 6.000, 4.000 en 2.000 euro voor de top-5. Het bergklassement betaalt 5.000, 4.000, 3.000, 2.000 en 1.000 euro uit.

Kleinere klassementen

En dan die kleinere klassementen die je hebt onthouden. Het ploegenklassement levert dezelfde bedragen op als de bergtrui. Dat is opvallend genoeg minder dan de top-5 van het tussensprintklassement: 8.000, 6.000, 4.000, 2.000 en 1.000 euro.

De deelnemer met de meeste gereden kilometers in de aanval krijgt 4.800 euro en dan is er ook nog eens 4.000 euro voor de winnaar van het klassement voor de meest strijdlustige renner. Het zou zomaar dezelfde kunnen zijn. Wie beweert dat de aanval niet loont?

En tot slot hebben we nog het fairplay-klassement. Naast het feit dat je boetes krijgt voor bidon- en achter de auto plakken, kan het ook geld opleveren door zulke dingen juist niet te doen. De verdeling: 5.000, 3.000 en 2.000 euro voor de nummers één tot en met drie in de eindstand.

Conclusie

Het zijn los gezien misschien geen bedragen waarvan je achterover valt van je stoel, maar alles bij elkaar kunnen de ploegen best een mooi bedrag binnen hengelen. Zo verdiende INEOS Grenadiers vorig jaar tijdens de Giro 430.794 euro en Bahrain Victorious 187.573 euro.



Vergeleken met de meeste voetbalclubs komen de wielrenners er natuurlijk nog steeds bekaaid vanaf. Maar geef toe, wat gaat er nou boven het dragen van de roze trui? Niets toch?!

