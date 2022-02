Arkéa-Samsic is de tweede ploeg op de UCI ProTeam ranking. Daardoor heeft de ploeg automatisch recht op deelname op alle eendaagse World Tour races. Vanwege het uiteenvallen van Qhubeka-NextHash kwam er ook een plek vrij in alle grote rondes van dit seizoen. Deze plek werd toebedeeld aan Arkéa-Samsic. Nu blijkt in een artikel van Quest France dat de ploeg dus afziet van deelname aan de Giro d'Italia. Dit komt als een extra grote domper voor Warren Barguil. De Fransman gaf in een interview in December aan zich dit seizoen vooral te richten op de Giro en Tour combinatie. De eerste grote ronde van het seizoen kan dus alvast uit het programma van Barguil geschrapt worden.

Ook voor Nairo Quintana is het besluit om de Giro over te slaan op papier niet ideaal. De Italiaanse rittenkoers telt dit jaar namelijk slechts 26.3 tijdritkilometers. Het minste aantal sinds 60 jaar en aangezien de tijdrit niet het meest favoriete onderdeel is van de Colombiaan leek dit een uitgekeken kans te zijn voor een goed resultaat.

Ploegleider Emmanuel Hubert legt uit hoe ze tot deze beslissing zijn gekomen: "2022 is een cruciaal seizoen in de geschiedenis van het team en ons sportmanagement heeft een strategie opgesteld om ons doel te bereiken, namelijk toegang tot de World Tour. Net als veel van mijn renners hoop ik in de toekomst dat Arkéa-Samsic de Giro nog zal rijden met ambities in zowel de klim- als de sprintetappes."

Welke ploeg er in plaats van Arkéa-Samsic mag deelnemen aan de Giro is nog niet bekend.

